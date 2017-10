Vin Diesel annonce le retour de Justin Lin à la réalisation de Fast & Furious 9

A partir de son pétage de plomb du cinquième film, Fast & Furious est enfin devenue une saga incontournable qui enchaine les succès et semble ne jamais devoir s'arrêter. Parce que, la famille, c'est important.

Alors certes, les films ne volent pas haut, les personnages sont inexistants, les scénarios sont aux abonnés absents mais, que voulez-vous, la saga Fast & Furious est devenue tellement over the top que chaque nouvel épisode est limite attendu comme le messie. Parce que mine de rien, on s'y attache à cette famille de fous du volant et on a toujours envie de les revoir péter d'autres buildings avec leurs bagnoles hors de prix tout en lançant des vannes de gros beaufs.

Il n'empêche que la saga est dans un moment compliqué puisqu'elle s'approche tout doucement de sa conclusion et doit gérer au mieux le passage "univers étendu" qu'elle ambitionne. En effet, il a toujours été dit qu'il n'y aurait pas plus de 10 Fast & Furious et que cela ouvrirait la voie à tout un univers, notamment avec le spin-off sur les personnages de The Rock et Jason Statham, qui sont en passe de devenir plus populaires que Vin Diesel. Ce qui est un peu normal puisque ce sont les deux grandes attractions du dernier film. Bref, tout ça pour dire que F&F est à un moment charnière de son parcours et qu'il ne faut pas se foirer.

C'est peut-être cela qui a motivé Vin Diesel à faire un FacebookLive récemment, où il a annoncé tout penaud que Justin Lin serait de retour pour la réalisation de Fast & Furious 9. Une excellente nouvelle pour les fans puisque Lin a déjà mis en boite 4 épisodes de la saga, les films 3 à 6, et qu'il est probablement le metteur en scène connaissant le mieux cet univers.

Autre retour crucial, celui de Jordana Brewster, dans le rôle de Mia, la soeur de Dom. Absente du dernier film, elle devrait son retour à Justin Lin qui aurait apparemment insisté pour qu'elle fasse partie de l'aventure. Evidemment, son personnage étant en plus très proche de celui de feu Paul Walker, ce retour risque d'être chargé en émotions.

On le voit, plus que jamais, Vin Diesel s'impose comme le maitre d'oeuvre de sa franchise et s'entoure de personnes de confiance pour clôre ce chapitre capital de sa carrière. Mais il faudra cependant patienter jusqu'au 18 avril 2019 pour se prendre encore un coup d'accélérateur dans la tête.