Captain Marvel et Brie Larson ont peut-être trouvé leur méchant

Cantonné depuis quelques temps aux rôles de méchants, l'acteur australien Ben Mendelsohn pourrait incarner le méchant de Captain Marvel.

Entre la sortie de Thor : Ragnarok ce mercredi, les photos de tournage d’Ant-Man and the Wasp ou les campagnes promotionnelles importantes de Black Panther voire énorme d’Avengers : Infinity War, on n’avait plus vraiment eu de nouvelles de Captain Marvel.

Alors que tous les projets du MCU prévus pour 2018 ne présentent pas de problème de production, les studios Marvel semblent bien décider à lancer les longs-métrages attendus en 2019 dont Captain Marvel pour conclure en beauté leur phase 3.

En effet, la production serait en train de caster le méchant du film consacré à la super-héroïne. Selon Variety, le comédien Ben Mendelsohn pourrait être l’heureux élu et jouer l’ennemi de Brie Larson. Si l’on se base sur des propos de Kevin Feige, datant de juillet dernier, il pourrait alors incarner le leader des Skrulls, des extraterrestres métamorphes encore jamais apparus sur grand écran.

Si son arrivée dans les rangs de Marvel se confirme, l’excellent Ben Mendelsohn se faufilerait une nouvelle fois dans la peau d’un vilain. L’acteur australien jouait le mouton noir de la famille Rayburn dans la série Netflix, Bloodline, et le terrible Orson Krennic dans Rogue One. L’année prochaine, il sera également le méchant dans Ready Player One et Robin Hood.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, Captain Marvel devrait sortir le 6 mars 2019 au cinéma.

Ben Mendelsohn dans Rogue One