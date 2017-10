Ant-Man and the Wasp dévoile encore de nouvelles images de son tournage

Et si Marvel opérait un petit retour en arrière dans sa stratégie de communication autour de ses films ? Ou alors c'est juste qu'ils ont besoin de se mettre en confiance ?

Franchement, c'est une question que l'on peut légitimement se poser quand on voit les différences de traitement entre les tournages d'Ant-Man and the Wasp et les derniers films du studio. Evidemment, le prochain Avengers, ça ne compte pas, là c'est secret absolu, avec snipers sur les toits du studio pour flinguer tout ce qui s'approcherait d'un peu trop près.

Mais quand même, après une période où Marvel avait cessé de nous abrutir d'images de ses différents tournages, enlevant ainsi toute notion de surprise, on commence à se demander si le studio ne reprendrait pas ses mauvaises habitudes avec le film de Peyton Reed qui vient encore une fois de développer une brochette de photos du tournage qui a lieu à Atlanta.

Alors certes, cela ne concerne apparemment aucune scène-clé du récit, nous voyons juste Paul Rudd et Evangeline Lilly dans leurs costumes respectifs, et un Michael Douglas pensif quand il n'est pas vêtu d'un manteau du FBI. Rien qui ne nous permette de projeter quoi que ce soit en termes de spoilers d'ici à la sortie du film le 18 juillet 2018, mais quand même, on préfèrerait ne rien voir du tout et se prendre une grosse bande-annonce dans la tronche dans quelques mois.

Mais bon, après, ce n'est pas nous qui choisissons hein. Donc, voilà, vous avez de nouvelles images. Et nous, on a comblé un article entier où l"on n'avait pas grand chose à en dire et tout le monde n'y a vu que du feu.