Star Wars : Les Derniers Jedi nous dévoile ses coulisses dans une nouvelle vidéo

Ah oui dites donc, on a failli oublier que dans deux mois il y a un petit film d'auteur dont personne n'a jamais entendu parler qui sortira dans deux-trois salles de quartier. Star Wars que ça s'appelle. Et comme on encourage le cinéma indépendant, on en parle pour lui donner sa chance.

Qu'est-ce qu'on rigole quand même.... Non, mais plus sérieusement, c'est surtout pour masquer notre fébrilité parce qu'on a déjà pas mal parlé des Derniers Jedi, qui sera donc sur les écrans le 13 décembre prochain, et qu'on sait que ce n'est que le début. Attendez que Justice League soit sorti et vous verrez, on va s'en prendre plein la tête.

On aurait tendance à trouver cela plutôt normal vu l'ampleur du machin, et l'enjeu économique derrière, même si l'on est persuadés que le film est déjà gagnant quand on voit les scores très hauts des derniers épisodes de la saga des étoiles. Nous ne sommes donc pas vraiment inquiets. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler hein, faudrait voir à pas trop faire sa feignasse. Parce qu'il y a quand même des choses à rattraper. Déjà, essayer de faire croire que cet Episode VIII sera la vraie vision véritable de son réalisateur, Rian Johnson, et pas celle de Disney ou Lucasfilm. Parce qu'entre le remontage de Rogue One et ce qui s'est passé sur Han Solo, ça commençait à se voir que les réalisateurs n'étaient que des techniciens comme les autres.

#balancetonPorg

Ensuite, il faut mettre en avant aussi le côté rêve de môme qui se réalise pour rassurer le spectateur inquiet sur le fait que Les Derniers Jedi ne sera pas un remake caché de L'Empire Contre-Attaque, comme avait pu l'être Le Réveil de la Force vis-à-vis d'Un Nouvel Espoir. Et quoi de mieux pour cela que de pondre un petit making-of bien promotionnel, totalement dédié à ce visionnaire de Rian Johnson ? D'ailleurs tout le monde le dit dans la vidéo, même Carrie Fisher (ah les bâtards, ils ont osé) : Ce Star Wars est son Star Wars, promis, juré, craché.

Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a presque envie de les croire. On n'a vraiment aucune personnalité, c'est pas possible....