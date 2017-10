Venom dévoile une première photo officielle bourrée d'infos incroyables (ou pas)

Après plusieurs annonces de casting assez excitantes et témoignant de l’intérêt que Sony porte à la licence, Venom dévoile sa première image officielle. Attention les yeux.

On est désormais habitués aux mises en route des machines promotionnelles via les réseaux sociaux, pensées pour exciter le chaland et fédérer les fans d’un matériau original nécessitant pour sa bonne mise en orbite l’assentiment de ses premiers soutiens potentiels.

Comme on pouvait donc s’y attendre, ce cliché inaugural, signant le début du tournage, contient des informations absolument fondamentales, jugez plutôt. On découvre donc ici que même sur un tournage de blockbuster lancé à pleines balles (Venom est attendu sur les écrans américains dans à peine un an, le 5 octobre 2018), il y a des types capables de prendre des photos floues.

Une photo complètement démente

On apprend aussi que Tom Hardy (qui sera Eddie Brock, c'est à dire Venom, le porteur du symbiote) est vraiment trop choupi quand il sourit, qu’il a de gros muscles dans les bras – au moins dans un bras – et des tatouages vraiment trop trop beaux. On devine également que sous le décor de cette première journée de tournage, un monsieur chauve fait des dessins manifestement très rigolos.

Voilà, si avec ce torrent d’infos inédites, vous n’êtes pas comme des fous, on ne peut vraiment plus rien pour vous. Ah oui et sinon, le monsieur avec la casquette, on dirait un peu le réalisateur Ruben Fleischer, qui a préalablement oeuvré sur Bienvenue à Zombieland.

Un visuel pas officiel pour un sou, mais nettement plus sympa