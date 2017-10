Les Frères Russo pourraient quitter le MCU après avoir terminé Avengers 4

Cela fait maintenant des mois que l'on n'arrête pas de nous dire que le MCU est en plein mutation et va changer pas mal de choses. Et si on pensait que l'on parlait juste des comédiens, voilà que nous réalisons que les changements risquent d'être bien plus profonds que cela.

Il faut dire aussi que faire un film du MCU, ça doit pas mal user, alors en faire 4, on n'imagine même pas. Apparus sur le devant de la scène avec Le Soldat de l'Hiver, Anthony et Joe Russo ne se sont vraiment imposés comme des hommes forts de la franchise qu'une fois que Joss Whedon s'était barré suite à son expérience désastreuse sur L'Ere d'Ultron. Ce qui, rétrospectivement, a permis aux frangins de se retrouver aux commandes du projet le plus ambitieux de tout le MCU, les deux prochains Avengers, censés boucler toute une époque et réunir quasiment tous les personnages que nous avons découvert dans les différents films depuis le début. Une sacrée gageure qui ne doit pas être de tout repos. Et il semblerait qu'à l'issue de cette aventure, les frères Russo en aient leur dose, puisque Josh Brolin vient de révéler au micro de Collider que le duo de réalisateur pourrait lui aussi tirer sa révérence à l'issue d'Avengers 4 :

"Je pense qu'ils se trouvent dans une position assez ouverte mais où ils se disent qu'ils ne feront plus jamais un truc pareil. Que c'était l'affaire d'une seule fois. Parce que rassembler tous ces acteurs talentueux dans le même film est une sacrée galère, mais cela en vaut le coup. Ils viennent de faire deux films à la suite et puis ce sera tout pour eux. Ensuite, ils iront dans une autre direction, mais ce sera pour un projet très, très, très ambitieux et je pense que ça va valoir le coup."

On peut comprendre qu'après un défi de la trempe d'Infinity War et d'Avengers 4 tournés à la suite, les frères Russo en aient un peu marre des mecs en collant et souhaitent prendre des vacances. Mais, après autant d'années de bons et loyaux services, leur départ de Marvel n'a encore rien d'officiel, bien qu'il arrivera forcément un jour. Et, si l'on en croit encore Josh Brolin, lorsque ce jour viendra, le MCU perdra une sacrée paire de génies :

"Si je me base sur ce que j'ai fait avec eux, je pense que ce qu'ils nous préparent vaudra le détour. Je pense qu'ils ont été très heureux lorsqu'ils ont compris que Thanos était bien plus complexe que ce qu'ils pensaient et à mon avis ils apprécient beaucoup ce que nous lui avons apporté. Joe Russo se référait constamment au film Le Parrain et il me disait "Là, tu pointes ton flingue sur sa putain de tête" et je l'aimais pour ça. Le fait qu'il prenne un scénario Avengers et qu'ils le transforment en truc à la Parrain pour que l'on puisse s'y retrouver était génial et renforce encore plus le côté émotionnel de l'ensemble."

Donc que des louanges pour les frères Russo, alors même que certains fans pointent du doigt depuis quelques films certains gimmicks visuels et artistiques qui pêchent un peu dans le MCU et qui serait à leur seul crédit (notamment la lumière un peu fade et que les bastons prennent toujours place dans des parkings). Cela dit, il ne faut en rien minimiser l'apport des frères Russo dans cet univers, puisque c'est aussi grâce à eux qu'il connait un tel succès et c'est sûr que leur départ programmé risque de marquer le début d'un sacré virage pour la franchise.