Danielle Darrieux nous quitte...

Quand la French Touch répondait au nom de Danielle Darrieux. Bien avant BB, il y avait DD...

Décidément c’est le bal des départs. Dix jours après Jean Rochefort, c’est une autre icône du cinéma français qui nous quitte cette semaine. Monument du 7e art français, une filmographie s’étalant sur plus de soixante ans, c'est une légende qui s'en est allée.

Jouant au début de sa carrière les épouses parfaites ou écervelées dans les comédies de son époux Henri Decoin, Danielle Darrieux tournera même avec le grand Billy Wilder au casting de Mauvaise graine dans une comédie d’action à l’âge de seize ans.

Avec Pierre Mingand dans Mauvaise Graine de Billy Wilder

Souhaitant tourner définitivement la page des rôles caricaturaux qui l’ont fait connaître, elle s’associera notamment à Jean Cocteau dans Ruy Blas avec Jean Marais pour une seconde partie de carrière où elle dévoilera l’étendue de sa palette d’actrice en jouant les garces dans le Rouge et le Noir ou encore épouse aimante et bafouée dans la Vérité sur Bébé Donge avec Jean Gabin. L’actrice est même courtisée par Hollywood avec Joseph L. Mankiewicz qui la fait tourner dans l’Affaire Cicéron avec James Mason puis pour Robert Rossen dans Alexandre Le Grand en interprétant la mère du personnage de Richard Burton .

Avec Richard Burton Sur Alexandre le Grand

De retour en France, jonglant entre la Nouvelle Vague et son amour pour le théâtre, elle s’affirme comme une actrice insaisissable, basculant du rire aux larmes de film en film.

Elle n’aura depuis de cesse de concilier cinéma, télévision et théâtre avec un succès jamais démérité. Aussi bien chanteuse qu’actrice, incarnant la grâce et l’élégance à la française, elle nous quitte à l’âge de 100 ans et plus de 110 films à son actif.

Dans 8 Femmes de François Ozon