Les 13 meilleurs prequels du cinéma, de Twin Peaks à Furiosa, en passant par Star Wars

Furiosa, Star Wars, X-Men... Retour sur 13 prequels qui méritent le coup d'oeil.

Le 22 mai 2024 Furiosa : une saga Mad Max faisait vrombir les multiplexes français. Ce 26 juin, ils retrouveront leur calme avec Sans un Bruit : Jour 1. Et ce n'est pas fini : Disney se prépare à récidiver avec une double dose constituée de Wicked et surtout de Mufasa, consacrés aux origines du Magicien d'Oz et du Roi Lion. Hollywood aurait-il retrouvé le goût du prequel, traitement qu'il appliquait à la plupart de ses franchises dans les années 2010 ?

La formule est la suivante : une intrigue qui se passe avant le premier volet de la licence concernée et qui tâche à la fois de développer l'univers et d'expliquer ses prémisses. Et autant le dire tout de suite : les bons exemple ne courent pas les rues. L'équipe d'Ecran Large a tâché d'en sélectionner 10, parfois adorés, souvent polémiques, le tout par ordre chronologique.

Désolé, pas de séries

Twin Peaks : Fire walk with me

Sortie : 1992

Durée : 1h35

Prequel de la série Twin Peaks

La meilleure performance de Sheryl Lee

Pourquoi c'est l'histoire qu'on méritait : En 1990, l’une des plus belles œuvres de David Lynch (co-créée avec Mark Frost) fait l’effet d’une bombe à la télévision : la série policière surréaliste Twin Peaks arrive sur les écrans. Commençant avec la découverte du corps de la jeune et mystérieuse Laura Palmer, la série raconte l’enquête peu conventionnelle menée par l’agent Dale Cooper dans la petite ville de Twin Peaks, peuplée de personnages étranges. Pour emboîter le pas à la diffusion de la courte série, Lynch sort en 1992 un prequel sous forme de long-métrage.

Twin Peaks : Fire Walk with Me relate les derniers jours de Laura Palmer, avant que la pauvre jeune femme ne soit retrouvée emballée dans du plastique au bord de la rivière. Lynch prend-il le risque de trop percer le mystère entourant la figure évanescente et presque mythologique de la jeune morte ? Pas de risque avec le maître du fantastique, qui répond toujours aux questions par de nouvelles questions. La plus belle entreprise du film est sans doute de donner enfin le premier rôle à une Laura vivante, qui, jusque-là, n’était que l’archétype du joli fantôme féminin qui hante les hommes dans la mort, restant objet de fantasme absolu.

Dans Fire Walk With Me, le personnage de Sheryl Lee est une véritable jeune femme, dont on apprend à connaître les envies et les peurs à la première personne, et pour qui on peut enfin espérer une forme de paix dans l’au-delà très particulier de la loge noire. En soignant l’aspect toujours fantasmagorique, angoissant et sale des apparitions du terrible Bob, Lynch représente avec dureté et désespoir l’épisode qui fut si longtemps un mystère : la mort de Laura en elle-même. Mais toujours passionné envers son personnage (comme il le restera 25 ans plus tard dans Twin Peaks : The Return), le réalisateur lui offre aussi, enfin, le po...