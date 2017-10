Avatar : Kate Winslet donne des détails sur sa participation aux suites de James Cameron

Kate Winslet jouera le personnage de Ronal mais son rôle reste pour l'instant bien mystérieux.

On aura attendu des années et des multiples reculs de dates de sorties mais la machine Avatar est enfin en route. Et ce n’est pas pour une, ni deux, ni trois mais bien sur quatre suites que le réalisateur James Cameron travaille en ce moment même.

Obligé par leur contrat, nous étions assurés de retrouver Sam Worthington et Zoe Saldana dans Avatar 2 (voire les suites en fonction de leur destin) depuis 2010. Cette année, les retours de Sigourney Weaver et Stephen Lang ont été confirmés aussi. En revanche, on n’avait pas vu venir la participation de Kate Winslet.

Kate Winslet dans Wonder Wheel

Début octobre, on apprenait ainsi que l’actrice oscarisée retrouverait James Cameron vingt ans après Titanic. Comme l’a indiqué le cinéaste, elle incarnera Ronal. Lors de son passage au Festival de New-York pour présenter Wonder Wheel, Kate Winslet s’est exprimée rapidement sur sa participation au film et la motion capture :

« Je ne sais pas vraiment comment tout cela fonctionnera, mais je suis très excité d’apprendre quelque chose de nouveau. C’est vraiment une nouvelle compétence à apprivoiser. Je ne peux en dire trop sur mon personnage, mais je joue un rôle central. Et en réalité, je n’ai qu’un seul mois de tournage environ. »

Le mystère reste entier quant à l’identité précise de Ronal mais au moins on connait enfin son importance. Et puis ce n’est pas comme si on manquait de temps pour en apprendre plus sur elle. La sortie d'Avatar 2 est prévue au 16 décembre 2020.