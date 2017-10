Ethan Hawke se la joue John Wick dans la bande-annonce explosive de 24 Hours to live

Nous vivons quand même une époque formidable. Le cinéma est si décomplexé maintenant qu'on peut s'attendre à y voir n'importe quoi. Si on nous avait dit il y a 15 ans que nous verrions un jour Liam Neeson casser des bras comme Steven Seagal on ne l'aurait pas cru.

Et pourtant, c'est ce qui est arrivé et cela a même semble-t-il créé un petit courant puisque nous avons eu droit par la suite à Keanu Reeves en super assassin dans les deux John Wick et récemment à Charlize Theron en Atomic Blonde. Toujours du polar hard-boiled, bien sanglant et violent, avec du gunfight en veux-tu en voilà. Un peu comme si le polar hong-kongais des années 90 renaissait plus ou moins de ses cendres sous nos yeux émus.

Alors, fatalement, il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin et on sait que d'autres comédiens n'attendent qu'une chose : qu'on leur file un flingue pour qu'ils aillent se faire justice eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui va arriver à Ethan Hawke, qu'on a rarement vu comme ça d'ailleurs, dans 24 hours to live, un film réalisé par l'ancien cascadeur Brian Smrz (heureusement que nous ne sommes pas un podcast) et produit par.... les gars de John Wick justement. Sauf que là, il y a quand même un truc puisque que notre Hawke va incarner un tueur professionnel trahi et buté, ramené à la vie pour se venger et qui se rend compte qu'il n'a que 24 heures pour accomplir sa mission. Donc, pas le temps de niaiser.

Scénario sur un timbre-poste, gunfights et grosses explosions, tout un programme que nous retrouvons fidèlement dans une bande-annonce aux petits oignons qui nous laisse espérer un bon petit carnage des familles. Et nous n'aurons pas longtemps à attendre puisque le film sortira aux Etats-Unis en VOD le 3 novembre prochain avant une petite exploitation en salles le 1er décembre. Donc on y revient trèèèèès bientôt.