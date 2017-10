Star Wars : le réalisateur Ron Howard révèle le titre officiel du spin-off sur Han Solo

Pour l'originalité on repassera mais le nouveau spin-off de la franchise Star Wars se met un peu plus en place

La production du spin-off sur Han Solo n’aura pas été de tout repos après le départ forcé du duo Phil Lord et Chris Miller. Et si ce n’est pas encore terminé, Ron Howard qui a repris les choses en main semble avoir rétabli l’ordre perdu et repris la direction souhaitée par Kathleen Kennedy et la production.

Après nous avoir dévoilé de nombreuses images du tournage sur son compte Twitter, le réalisateur d'Un homme d'exception nous fait un bien joli cadeau ce mardi soir. Dans un tweet vidéo, il y annonce le titre officiel du spin-off avec un chewbacca assistant : Solo : A Star Wars Story.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) 17 octobre 2017

Construit sur le même schéma que Rogue One : A Star Wars Story, le titre n’a rien de très original. En même temps, on ne s'attendait pas non plus à quelque chose de vraiment différent que ce titre. Et pour être franc, il a au moins le mérite d'être clair et concis.

Se déroulant avant les évènements d’Un nouvel espoir, Solo : A Star Wars Story mettra en scène Alden Ehrenreich dans la peau du mercenaire, Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian et toute une palette de stars : Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton… Le film devrait sortir le 25 mai 2018.