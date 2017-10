Roma : Alfonso Cuarón explique pourquoi son mystérieux film mexicain met du temps à arriver

Le prochain film d'Alfonso Cuaron ne sortira pas avant 2018 et reste très énigmatique.

La 9e édition du Festival Lumière de Lyon a débuté samedi dernier. A l’honneur cette année, Wong Kar-Wai, Tilda Swinton, Michael Mann ou encore Guillermo del Toro. Le réalisateur mexicain a présenté en avant-première française public son nouveau film La Forme de l'eau ce dimanche (on vous parle un peu du film ICI). Grand ami du cinéaste, Alfonso Cuarón était lui aussi présent au festival pour soutenir son compatriote et présenté d’autres projections exceptionnelles.

La Forme de l'eau

Avec son passage sur les terres lyonnaises, Variety a ainsi interrogé le réalisateur de Gravity sur son prochain film : Roma. Ce nouveau long-métrage est le premier qu’il tourne au Mexique depuis Et... ta mère aussi ! en 2001. Il a donné quelques informations sur l’avancée du projet :

« C’était fantastique d’y retourner. C’était un beau cadeau. Tout ce que je peux vous dire c’est que c’était comme si je dérivais sur l’océan, mais que ce film, était une veste de sécurité. A cause de ce que j’ai fait, il y a une longue post-production. Nous sommes en post-production depuis des mois maintenant. On est obligé de surfer sur la dynamique de nos ambitions et les opportunités financières, que nous pouvons trouver au fil des mois. Je suis extrêmement satisfait des résultats du film donc je dois en prendre soin jusqu’à ce qu’il soit terminé. »

Alfonso Cuaron, de dos, sur le tournage de Gravity

Tourné de septembre 2016 à mars 2017, Roma reste cependant extrêmement mystérieux. Décrit comme un drame familial se déroulant dans le Mexico des années 70, Variety a essayé d’obtenir des détails sur le scénario de la part d’Alfonso Cuaron. Sans succès :

« Je ne peux pas en parler beaucoup parce que je ne veux pas préjuger ce qu’il sera ou non. »

Il va donc falloir patienter encore un peu avant d’avoir un synopsis concret du long-métrage. En attendant, il est possible de découvrir un premier making-of publié en mai par la production. Le film devrait sortir au cours de l’année 2018. Aucune tête d’affiche ne fait partie du casting.