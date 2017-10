Black Panther appelle à la révolution dans un nouveau trailer griffu

S’il y a bien un héros dont on n’attend pas énormément, c’est Black Panther, pour lequel Disney n’aura longtemps manifesté qu’un intérêt purement politique. Voici sa nouvelle bande-annonce.

À défaut de réinventer son modèle industriel, force est de constater que Marvel aura su surprendre au cours de ces derniers mois. Après une phase deux composée presque intégralement de métrages désincarnés, techniquement indigents, souvent d’une laideur criminelle, le studio aura su nous prendre à revers avec Les Gardiens de la Galaxie 2 (et peut-être avec Thor : Ragnarok, qui sait…). C’est donc avec l’espoir d’être surpris qu’on jette un œil à ce nouveau trailer du Black Panther de Ryan Coogler.

Et ce dernier souffle le chaud et le froid. On est une nouvelle fois très sceptique devant les choix de direction artistique opérés par le studio, qui oscillent entre effets numériques extrêmement voyants, décors tous droits sortis d’une vieille attraction Disneyland et scénario de luttes de pouvoir qui semble plutôt classique.

Néanmoins plusieurs éléments retiennent notre attention. Tout d’abord, le casting est un des plus intéressants vus ces derniers temps puisqu’il réunit Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Forest Withaker, Martin Freeman, Angela Bassett et le très impressionnant Chadwick Boseman, soit une véritable réunion de charisme à l’état brut.

Michael B. Jordan, grand méchant du film

Enfin, Ryan Coogler a montré avec Creed qu’il était suffisamment alerte pour tenir tête à un studio et s’inscrire dans une logique de produit standardisée et malgré tout infuser sa signature. On note d’ailleurs en fond sonore de cette bande-annonce un remix de The Revolution Will Not Be Televised, une des chansons les plus célèbres de Gil Scott-Heron, au contenu éminemment politique.

Et si Marvel avait laissé Ryan Coogler faire le film qu’il voulait (et dont on a bien besoin) ? Verdict en février 2018.