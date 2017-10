Justice League : pour le boss de Marvel, DC est enfin sur la bonne voie

À quelques semaines d’intervalles, Marvel et DC se croiseront sur les écrans du monde entier, avec Thor : Ragnarok puis Justice League. Kevin Feige livre ses impressions sur la concurrence.

Il est le garant de l’unité narrative du catalogue Marvel chez Disney et considéré comme le véritable auteur de l’univers étendu qui attire les spectateurs par millions depuis dix ans. Kevin Feige est tantôt célébré comme le père du film de super-héros moderne, tantôt décrit comme le fossoyeur du divertissement de qualité et le plus grand pourvoyeur contemporain de lessive radioactive.

Kevin Feige sur le tournage de Spider-Man : Homecoming

Pour autant, succès mondial oblige, ses prises de position et opinions sont écoutées avec attention, du fan de comics aux observateurs les plus critiques. Interrogé par Heroic Hollywood, le producteur a dit ce qu’il pensait de la stratégie de DC Films, plusieurs fois tancés ces dernières années par la critique et le public pour avoir lancé son univers étendu sur des bases trop « sombres ».

« Je ne sais pas. Je ne suis pas trop du genre à me permettre de donner des conseils aux autres. Je pense qu’il suffit de regarder ce qu’ils ont fait avec Wonder Woman pour voir qu’ils ont compris le truc. J’ai une grande confiance dans Geoff Johns à ce sujet et maintenant que Joss Whedon les aide, je suis comme tout bon, excité de voir ce qui nous attend. »

Des propos aigres-doux, puisqu’en invoquant Joss Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers, Kevin Feige rappelle l’air de rien les soucis connus par DC et Warner sur Justice League. De même, il a beau jeu de saluer la réussite des films dont se charge Geoff Johns, alors que celui-ci a récemment sous-entendu que le studio pourrait lever le pied sur la dimension interconnectée de son univers, laissant partiellement le champ libre à Disney.

Wonder-Woman dans Justice League