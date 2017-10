Stephen King évoque un nouveau tome de La Tour Sombre

Pour les fans de La Tour Sombre, la récente adaptation du grand œuvre de Stephen King a eu des airs de sacrilège et de crime de lèse-cinéma. Mais ils pourraient être vengés très bientôt.

Alors qu’on apprenait récemment que la série inspirée de la fresque du maître, si elle voit le jour, pourrait servir de reboot suite à l'accueil réservé au film avec Idris Elba cet été (une revue de presse désastreuse et un box-office moyen vu les ambitions de franchise, avec 111 millions pour un budget d'environ 60), on s’attristait un peu de voir une création de cette ampleur et de cette ambition être ainsi digérée à la va-vite par le système hollywoodien.

Actuellement en pleine promotion de son dernier né, Sleeping Beauties, qu’il a co-écrit avec son fils Owen King, le romancier a récemment participé à une rencontre avec ses lecteurs, au cours de laquelle l’un d’entre eux lui a posé la question qui doit brûler les lèvres d’un paquet de lecteurs, à savoir s’il comtpait revenir prochainement dans l’univers de La Tour Sombre.

Et sa réponse a suffi à provoquer les hourras de la salle.

« Oui je pense que ça pourrait arriver. »

Bon et bien y a plus qu’à.

Illustration du tome "Les Loups de la Calla"