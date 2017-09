La série adaptée de La Tour Sombre sera-t-elle un reboot ?

Ce n'est pas que l'on veuille particulièrement s'acharner sur La Tour Sombre, mais il faut bien s'imaginer que nous sommes les premiers déçus par le film sorti cet été parce que, même si ça sentait le coup fourré à des kilomètres, on l'attendait pas mal en bon fans des romans.

Et, sans vouloir trop épiloguer sur le sujet, dire que ça a été une douche froide est un gros euphémisme même si cela soulève une question passionnante concernant la manière dont les studios envisagent les adaptations d'oeuvres littéraires et le concept d'univers étendu. Et, sur ce plan, La Tour Sombre est un cas d'école dont on a encore beaucoup de mal à comprendre la logique.

En effet, quel intérêt y a-t-il à balancer un univers que le grand public ne connait pas forcément, pour nous en montrer le dénouement, en une petite heure et demie, réservant le coeur de l'histoire pour une future série télé dont on ne sait même pas si elle verra le jour ? Il y a clairement de quoi se poser des questions sur le taux de "sucre" présent dans les cafés des executives. Cela dit, peu avant la sortie du film, la série devait nous raconter les origines du Gunslinger, toujours interprété par Idris Elba mais comme La Tour Sombre s'est prise une grosse baffe dans la gueule, on ne sait plus trop.

Le projet serait toujours en écriture du côté de Sony Pictures Television et la première (?) saison devrait comporter entre 10 et 13 épisodes, mais c'est bien tout ce que l'on sait pour le moment puisqu'elle n'a pas encore trouvé de diffuseur, ce qui semble logique vu la carrière catastrophique du film en salles. C'est probablement pour en savoir plus que le site Vulture est allé interroger l'auteur des romans lui-même, ce bon vieux Stephen King, afin qu'il nous dise où tout cela en est. Et il en profite pour défendre le film, qu'il a trouvé plutôt bon :

"Le plus gros défi d'un film était d'adapter une longue série de romans de 3.000 pages. L'autre challenge était de livrer un film classé PG-13 à partir de livres qui sont très violents et traitent cette violence de façon très graphique. C'est quelque chose que le film devait surmonter et je dois dire que le scénariste Akiva Goldsman a fait un travail incroyable dans ce qui était à mon avis un bon film."

Mais le King nous balance ensuite une information capitale concernant la future série, qui pourrait bien illustrer le conflit encéphalique dans lequel se trouve actuellement le studio :

"La série télé qu'ils développent actuellement... Nous verrons bien ce qui va se passer à ce sujet... Ce serait un reboot total de cet univers... Donc on doit juste se montrer patients."

Et c'est peut-être la meilleure chose à faire, ignorer le film pour repartir sur de nouvelles bases, comme pour ne pas se tirer une balle dans le pied dès le départ. Après, nous verrons effectivement si le studio a fait les bons choix et saura rebondir après cet échec cuisant. Mais qui dit reboot, dit probablement absence d'Idris Elba dans le rôle de Roland et ça, c'est pas cool.