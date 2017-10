Justice League : Zack Snyder nous rappelle gentiment qui c'est le patron de la Justice League

Depuis l’arrivée du nouveau trailer de Justice League, tout le monde se demande ce qu’il restera au final du film que souhait Zack Snyder.

Bourré d’images inédites, nimbé dans une photo très différente de celle dévoilée initialement il y a deux ans au Comic-Con, le dernier aperçu de Justice League est actuellement largement commenté dans tous les recoins des Internets. On se demande notamment ce qui correspond au projet de Zack Snyder, le réalisateur ayant dû retravailler à la volée une partie du film, avant de quitter le navire à la faveur de Joss Whedon.





Mais il semblerait que le réalisateur de 300 souhaite préciser qu’il est bien le père de ce Justice League. Très actif sur le nouveau réseau social Vero (qu’il a notamment promu en y dévoilant un court-métrage), le metteur en scène vient de publier un extrait de son story-board original, qui représente justement la séquence inédite que nous avons découverte il y a quelques heures.

Une toute nouvelle scène

Pour un peu on aurait presque l’impression que ce bon Zack nous murmure à l’oreille que même s’il a dû s’éloigner, il est le seul auteur du blockbuster à venir. Mais bon, pour le coup, ces images d’Amy Adams et Henry Cavill nous évoquant pas mal le Superman de Richard Donner, référence bien connue de Snyder, on se doutait un peu de qui était derrière…

Conçue par Snyder