Justice League : les héros nous redonnent espoir dans un ultime trailer incroyablement épique

Alors que la promo de Justice League, qui sera dans nos salles dans un mois à peine, semblait quasiment à l’arrêt, exception faite d’affiches et de featurettes maladroites, on redoutait un peu le nouveau trailer annoncé par Warner.

Et pour le coup, force est de constater que le studio a réussi à frapper très fort. En dépit d’une post-production pas loin d’être chaotique, qui sera allée de rumeurs de changement d’orientation au beau milieu de la production, en passant par le départ de Zack Snyder et l'arrivée de Joss Whedon pour boucler les reshoots, sans oublier les récentes déclarations du boss de DC Films, qui reconnaissait à demi-mots que la firme avançait encore à tâtons, Justice League vient de nous en mettre plein les yeux avec son nouveau trailer.

Certes, les changements de ton (la présence renforcée de l’humour), la dimension clairement optimiste de cette bande-annonce, ainsi qu’une tripotée de plans beaucoup plus colorés que ceux que nous avions découverts initialement indiquent clairement comment la réception de Batman V Superman et le succès de Wonder Woman ont transformés ce Justice League.

Toujours est-il que le trailer que voici une quantité d’images purement épiques impressionnantes et met quand même une remarquable fessée à toute la concurrence super-héroïque. Des plans complexes, des scènes de batailles qui s’annoncent très riches et clairement sous intraveineuse d’esprit comics. On notera aussi dans certaines scènes (notamment l’ouverture de la bande-annonce), une esthétique en appelant clairement au Superman de Richard Donner.

En termes de chorégraphies, de direction artistique, et tout simplement d’ampleur dramatique, ou d’iconisation de ses héros mythologiques, Justice League pourrait bien être l’alternative à Marvel que de nombreux spectateurs attendaient.

Vivement le 15 novembre pour en avoir le cœur net donc.