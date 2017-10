Blade Runner 2049 : l'image d'Harrison Ford frappant Ryan Gosling au visage a-t-elle fuité ?

L’équipe de Blade Runner 2049 a récemment révélé que durant le tournage d’une scène d’action, Harrison Ford a malencontreusement frappé Ryan Gosling.

Alors que leurs deux personnages devaient se confronter physiquement au cours d’une scène dont on ignore (pour encore quelques heures) les tenants et aboutissants, le rythme effréné du tournage, la faible lumière – et peut-être un chouïa de malice – ont amené Harrison Ford à écraser son poing sur l’adorable trogne blonde de Ryan Gosling.

This still of Harrison Ford accidentally punching Ryan Gosling for real during a Blade Runner 2049 scene is amazing. pic.twitter.com/3uKIxHo1AT — Toucan Dan (@GolazoDan) 30 septembre 2017

Ce dernier avait d’ailleurs révélé que le héros du premier Blade Runner lui avait offert un fond de whisky pour se faire pardonner. Il n’empêche, on se demandait quand même à quoi avait bien pu ressembler cette scène surréaliste. Or, un mystérieux anonyme prétend avoir mis la main sur le photogramme du long-métrage pris lors de l’échange de coups.

En l’état, impossible de dire ou de savoir si la photo est authentique ou comment son diffuseur a bien pu mettre la main dessus. Il n’en demeure pas moins que le résultat est impressionnant et que s’il devait s’agir d’un habile photomontage, il aura au moins eu le mérite de nous faire sourire.

On ne vous a jamais dit qu'Harrison Ford était soupe-au-lait ?