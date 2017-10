Justice League ose la couleur dans de nouvelles affiches un brin rétro

C'est donc dans un mois et demi que sortira enfin Justice League et, franchement, on a un peu les boules, surtout après une génèse aussi compliquée. On a envie que ça soit bien hein, mais on n'est clairement pas rassurés.

Après, faut nous comprendre aussi, on ne reste que des humains et donc on a la peur facile. Mais il faut dire que la promotion de Justice League est en train de vraiment se lancer et qu'on a l'impression qu'encore une fois ça risque de partir dans tous les sens. Cependant, nous sommes conscients que le film a beaucoup de choses à réparer suite à sa création plus que compliquée et doit avant tout nous prouver qu'il est un vrai long-métrage et pas un patchwork de scènes et d'idées tournées par différents réalisateurs.

Si nous n'en n'aurons le fin mot que durant la projection, on peut espérer que Warner et DC fassent correctement leur taf de communicant en créant un semblant de cohésion dans la promotion du film. Au moment où le DCU est remis en question (bien qu'il ne soit pas abandonné), Justice League prend donc un nouveau risque en termes de marketing en dévoilant une série d'affiches dédiée à ses héros.

Nous y découvrons donc Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg de profil, chacun avec son code couleur spécifique et son petit logo dédié dans une ambiance qui sent bon les 60's. A noter que la typo du logo a de nouveau changé et que l'ensemble, en plus de péter les yeux, est assez perturbant. On ne sait pas s'il fallait vraiment pousser le délire à ce point, si nos héros ont besoin de couleurs aussi flashy pour qu'on les identifie (qui ne les connait pas aujourd'hui ?) et on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec les affiches toutes flinguées des dernières productions Marvel même si, dans le cas qui nous intéresse, on reste dans une certaine sobriété.

Au-delà du fait que cela abîme notre pupille, cela crée en plus une certaine confusion quant à l'orientation du long-métrage. Vendu à l'origine comme un film sombre et adulte, sa communication en a fait un objet qui se veut cool et, aujourd'hui, pop. A noter qu'un fan s'est immédiatement chargé de faire une dernière affiche représentant Superman puisqu'elle manquait selon lui à la série. Avec tout ça, on espère vraiment que Justie League ressemblera à quelque chose. Réponse le 15 novembre.

La fausse affiche, donc...