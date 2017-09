Justice League : le boss de DC Films évoque des problèmes de stratégie

Si le succès planétaire de Wonder Woman a redonné pas mal de couleurs au DC Universe, Warner doit encore fidéliser un public pas encore aussi fidélisé que les audiences de Marvel.

À quelques semaines de la sortie de Justice League, qui approche avec une discrétion rare pour un blockbuster de cette ampleur, alors les prochains projets du studio ont souffert à divers niveaux de contretemps, changements, voire de bouleversements radicaux (The Batman, Flash, etc…), tout le monde se demande si le DC universe saura adopter une ligne claire et la faire adopter par le public.

Dans ce contexte, le site Vulture a publié article de fond, consacré aux évolutions des super-héros hébergés chez Warner et aux aléas politiques au sein de la major. Un papier qu’on vous recommande chaudement tant il est complet et riche d’informations. Les anglophones pourront s’en régaler ICI.

Au sein de ce texte, on trouve notamment une citation assez surprenante de Geoff Johns, actuellement à la tête de DC Films, qui a oeuvré aussi bien du côté des comics que des séries DC, qui parle frontalement du manque de visibilité et de stratégie au sein du DC Universe. Des propos étonnants de franchise, dans un système industriel plutôt enclin à verrouiller totalement la communication.

« Certains éléments sont vrais, d’autres ne le sont pas. Quand nous négocions ou que nous faisons un contrat à quelqu’un pour qu’il développe un scénario ou quoi que ce soit, parfois, il y a des fuites, il arrive que des inexactitudes soient publiées et c’est frustrant. Parce que nous voulons nous exprimer et parler de notre stratégie, et cela trouble notre discours. Il y a beaucoup de débats en interne en ce moment, nous nous demandons comment pouvons-nous clarifier un peu tout ça. »

Nous découvrirons dès le mois de novembre si Joss Whedon et Zack Snyder sont parvenus à éclaircir les eaux du DC Universe.