Gremlins 3 : Joe Dante est très pessimiste quant à l'avenir du film

Hollywood cherche désespérément à appâter le public en ressortant des cartons ses marques préférées, et a donc relancé la franchise Gremlins.

On savait déjà que ce nouvel épisode ne serait pas réalisé par Joe Dante, mais écrit par Chris Columbus, présent au poste de scénariste sur le premier opus. Difficile de dire quoi que ce soit de plus, le projet étant en cours de rédaction et son orientation pour le moins floue.

C’est afin d’apprendre quelques éléments supplémentaires que Forbes a demandé au metteur en scène des deux longs-métrages existants s’il savait un peu à quel sauce Gizmo allait être mangé. Malheureusement, il semblerait que Joe Dante ait été tenu éloigné du processus créatif.

La mythique scène de la cusine...

« C’est sans doute moi qui suis le moins en position de vous révéler quoi que ce soit, parce que je ne suis pas du tout impliqué, je n’ai aucun contrôle sur ce matériau, dont les droits sont revenus à Chris Columbus, qui a écrit le script du premier film.

Ils ont des plans pour la suite, mais ce que souhaite Chris pourrait ne pas être ce que souhaite Warner, et il ne s’agit pas que du studio, mais aussi d’autres personnes comme Amblin ou Steven Spielberg, tout le monde doit tomber d’accord sur l’objectif à atteindre et pour l’instant personne ne l’a encore défini. »

Quant au casting de l’époque, ne vous attendez pas à le trouver en haut de l’affiche.

On va regarder les coulisses de près...

« Une réunion du casting original me semble très improbable. Peut-être voudront-ils faire un préquel de Gremlins mais je n’en sais rien, puisque personne ne m’a demandé de monter à bord. »

On se gardera bien de juger un film qui n’existe pas encore, mais on se demande tout de même si on a vraiment besoin d’un troisième segment, après un premier Gremlins culte et un Gremlins 2 totalement punk et méta, qui refermait génialement la boucle, tout en questionnant déjà l’époque la volonté Hollywoodienne d’exploiter un filon jusqu’à ce qu’il s’écroule sur lui-même.

Pas dit qu'on retrouve ce bon vieux Zach Galligan