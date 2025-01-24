Gremlins : 40 ans après, découverte d’une scène coupée, trop violente pour le studio à l’époque

Plus de 40 ans après, le film culte Gremlins continue de passionner. La preuve avec une scène coupée inédite, qui montre à quel point il aurait pu être beaucoup plus violent et cauchemardesque.

Il n’y a probablement plus rien de neuf à dire sur Gremlins, aussi important qu’un verset de la Bible pour de nombreuses personnes, et donc étudié et décortiqué depuis des années. Sortie en 1984, cette petite merveille écrite par Chris Columbus, repérée et produite par Steven Spielberg et réalisée par Joe Dante, a marqué son époque et plus encore, devenant une référence absolue en la matière.

Tout le monde connaît donc certainement ses coulisses et ses métamorphoses. Écrit au départ comme un pur film d’horreur où Gizmo devenait le grand méchant, et où les bestioles tuaient le chien du héros et décapitaient sa mère avant d’aller faire un tour au McDo pour bouffer les clients (sans toucher aux burgers et aux frites), Gremlins a été repensé pour devenir une comédie horrifique un peu moins noire.



Mais puisque Joe Dante lui-même continue à parler de Gremlins, il y a encore des choses à découvrir. La preuve : il vient de partager une image d’une scène coupée, beaucoup plus violente, qui laisse imaginer ce que le film aurait pu être.

L’IMPORTANCE DE LA VIOLENCE DE GREMLINS

Au-delà de toutes ses qualités cinématographiques, Gremlins a aussi joué un rôle historique dans le cinéma américain. Avec Indiana Jones et le temple maudit sorti la même année (et qui est tout aussi génial), il a permis de créer un nouveau palier dans le système de classification des films : le PG-13, et ce fameux « accord parental recommandé ».



Trop violents pour être offerts sur un plateau aux enfants mais pas assez pour être interdits aux moins de 17 ans non accompagnés, ces deux films ont incité Steven Spielberg à directement appeler la Motion Picture Association of America (MPAA) afin de proposer une alternative. Ainsi est né le PG-13, devenu par la suite une norme.

C’est le sujet de la vidéo The Darker Version of Gremlins : How Horror Created the PG-13 de Kyle Conley, pour lequel il a discuté avec Joe Dante. Et c’est dans le cadre de cet entretien que le réalisateur de Hurlements, L’Aventure intérieure et Small Soldiers a dévoilé une image jusque là inédite de Gremlins (à partir de 20:38).

LA SCÈNE COUPÉE DE GREMLINS

Joe Dante explique ainsi que la mort de Roy Hanson, le professeur de sciences de Billy incarné par Glynn Turman, était beaucoup plus violente à l’origine. Puni parce qu’il avait laissé traîner un sandwich, il était la première victime d’un des Gremlins, qui se vengeait d’avoir été piqué par une de ses seringues. Le héros retrouvait son corps dans la salle de classe, une aiguille plantée dans le cul.

Entre la seringue phosphorescente, la musique de Jerry Goldsmith et la bestiole monstrueuse encore cachée dans le coin, c’était déjà un moment mémorable de Gremlins, avec un petit quelque chose de très angoissant et énigmatique – en tout cas, pour un jeune public.

La version sortie au cinéma

Mais la scène prévue au départ par Joe Dante était bien plus explicite. Billy retrouvait ainsi son professeur dans une position nettement plus brutale : couché sur le dos, les yeux ouverts, avec huit seringues plantées partout sur son corps et son visage. De quoi imaginer un petit carnage, avec un des Gremlins qui s’était acharné.

Avec l’accord de Joe Dante, le plan a ainsi été recréé pour offrir un aperçu de ce qui était prévu :

Un aperçu de ce que ça devait être au départ

Le cinéaste explique pourquoi la scène a finalement été coupée, et retournée :

« On a tourné une scène où il a le visage couvert de seringues, et c’était vraiment très effrayant. Même si ça avait, je trouve, quelque chose d’un peu comique. En tout cas, on l’a tourné, c’était dans le premier montage, et on nous a suggéré que ce serait mieux de ne pas avoir ça dans le film. »

Il y en a eu des batailles sur Gremlins, la plus connue étant la scène inoubliable où Kate raconte l’horrible histoire de son père qui s’est tué dans la cheminée en jouant au papa Noël, lorsqu’elle était petite. Le studio et Steven Spielberg n’en voulaient pas, mais Joe Dante y tenait absolument. Il a gagné, et il avait raison puisque ce monologue est absolument magique.

« Et c’est comme ça que j’ai arrêté de croire au père Noël »

Après le carton phénoménal de Gremlins, la suite Gremlins 2 n’a pas rencontré le même succès. Mais les mogwais ont traversé les époques, devenant un objet de pop-culture qui a certainement rapporté beaucoup en merchandising et compagnie. À l’heure où son descendant Baby Yoda est lui aussi devenu une superstar, le studio cherche sans surprise à ramener la franchise.

Après la série animée Gremlins : Secrets of the Mogwai, qui sert de prequel, le studio Warner Bros. essaye donc de développer un nouveau film Gremlins. Une idée qui n’a rien de neuf puisque depuis une dizaine d’années, la rumeur parle d’un reboot ou d’une suite, Chris Columbus lui-même ayant envie de ramener les mogwais. Pas sûr que ce soit une bonne idée.