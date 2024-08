Le Seigneur des anneaux : la première adaptation cauchemardesque du roman de Tolkien

Peter Jackson et Amazon ne sont pas les premiers à s'être emparés de l'oeuvre de Tolkien. Avant la célèbre trilogie des années 2000, Le Seigneur des anneaux était un film d'animation particulièrement prisé par les consommateurs de substances psychotropes. Enfin, à condition de ne pas craindre le bad trip.

Aujourd'hui, La Communauté de l'anneau, Les Deux Tours et Le Retour du roi sont l'alpha et l'oméga des adaptations de fantasy. Toutefois, bien avant le tour de force du Néo-Zélandais, la Terre du milieu était déjà convoitée par le cinéma et la télévision. Walt Disney aurait jeté son dévolu sur Le Seigneur des Anneaux dans les années 1950, jusqu'à ce que ses storyboarders le dissuadent de se l'approprier. Bien que Tolkien n'ait pas été un ardent défenseur du créateur de Blanche-Neige, très loin de là, sa compagnie a continué à lorgner son oeuvre après sa mort, et des dessins préparatoires sont même trouvables en ligne.

D'autres ont tenté leur chance, du trio Forrest J. Ackerman, Morton Grady Zimmerman et Al Brodax à John Boorman, en passant par l'improbable version des Beatles, qui voulaient quand même Stanley Kubrick à la réalisation. Il a néanmoins fallu attendre 1977 avant de voir Bilbo le Hobbit à la télévision et 1978 avant de poser les yeux sur une adaptation du Seigneur des Anneaux... ou plutôt sur une demi-adaptation. Aujourd'hui, la version de Ralph Bakshi est – au choix – moquée ou oubliée. Pourtant, sa dimension expérimentale lui confère une certaine valeur... que Jackson lui-même ne renierait pas.

Communauté 1.0

Un voyage inattendu

En dépit de et probablement en raison de son ampleur démesurée, Le Seigneur des Anneaux n'est donc pas la première oeuvre de Tolkien à avoir connu les joies de l'adaptation. Le conte pour enfant Bilbo le Hobbit, un tantinet plus modeste, lui a grillé la priorité. Et ce grâce à une boite de production spécialisée dans les téléfilms pour mioches, Rankin/Bass. Dans un entretien public accordé au musée de la télévision et la radio en 2003, l'un des deux membres du tandem, Arthur Rankin Jr., expliquera justement avoir choisi The Hobbit par défaut.

"J'adore le travail de Tolkien. La plupart des livres étaient sous copyright. On a approché les détenteurs des droits et ils ne nous laissaient rien toucher. Jusqu'à ce que je fasse remarquer que deux d'entre eux étaient dans le domaine public aux États-Unis. [...] Ils ont dit : « Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas utiliser le domaine public ». Mais bien sûr qu'on pouvait, légalement. Donc on a fait Bilbo le Hobbit. [...] Et c'est un bon film."

Bien plus tard, il adaptera Le Retour du roi, et les choses seront autrement plus complexes :

"On a essayé de faire Le Retour du roi et on l'a fait, mais c'est beaucoup de choses à condenser. ...