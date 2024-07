Le Massacre à la tronçonneuse français : Sheitan, quand Vincent Cassel joue les consanguins

Vincent Cassel en berger azimuté tendance boogeyman satanique, ça vous tente ? Issu du collectif Kourtrajmé, Kim Chapiron réalise un pur ovni qui passe l'horreur et la comédie à la moulinette du mauvais goût. Sheitan part allègrement dans tous les sens… pour le meilleur et pour le rire !

Seigneur, ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font… dès son accroche, Sheitan annonce la couleur : ses créateurs assument tout ! Mieux encore : aux côtés d'un casting peu expérimenté (Roxane Mesquida, Nicolas Le Phat Tan), des acteurs célèbres ou destinés à le devenir font office de caution respectable : Vincent Cassel, Leïla Bekhti, Ladj Ly…

En arabe, Sheitan signifie Satan. On peut donc légitimement questionner l'influence d'éventuels esprits pervers sur la genèse du film. Car cette comédie horrifique trashouille constitue une curiosité qui ne ressemble guère qu'à elle-même… et c'est tant mieux !

Le pacte des filous

Des montagnes (russes) de mauvais goût

Reconverti DJ de circonstance, Mouloud Achour nous cueille à froid, face caméra : "ça va, vous êtes chauds ?" Pas autant que les personnages de Sheitan, d'une part, mais surtout, le spectateur entré dans la salle sans rien connaître du film aurait peut-être aimé savoir dans quoi il s'engageait.

Un pit-bull masturbé, une prière devant un pénis en érection, un faux viol dans une grotte : Kim Chapiron ne s'interdit pas grand-chose, et surtout pas par peur du mauvais goût. En collant aux basques de jeunes mâles libidineux tout juste sortis du stade anal (et encore), il en épouse l'imaginaire à base d'éjaculation faciale au lait de chèvre, de triolisme et de plateaux de charcuterie revisités. Le sexe constitue l'alpha et l'oméga et leurs préoccupations, quitte à ce que l'un d'eux pousse le manque jusqu'à entreprendre un vieux coussin.

Le démon au corps

En adoptant leur regard, le réalisateur en décalque aussi le sexisme. Les plans-culotte et autres cadrages à hauteur de fesses, les tripotages à l'improviste, la réduction des rôles féminins à des morceaux de viande ambulants ont provoqué de légitimes interrogations sur sa démarche.

Kim Chapiron s'est défendu en affirmant avoir simplement transcrit un état de fait sans pour autant le cautionner, se jugeant même en deçà de la réalité en termes d'objectivation subie par les femmes. Son souhait revendiqué, c'est de faire vivre des montagnes russes au spectateur, ce qui implique de pousser le curseur toujours plus loin. Le scénario passe au second plan au profit d'instantanés régressifs. Le cinéaste en a témoigné .

Je décris le film comme une expérience sensorielle. C’est un tour de manège. Tu rentres dans la salle de cinéma tranquille et tu dois en ressortir complètement halluciné.

Chaos Reign

Une comédie pot-rash

De fait, Sheitan apparaît comme une expérience tapageuse, souvent agressive. Sa frénésie visuelle, sa caméra en mouvement permanent, sa bande originale (la si joliment nom...