Comment regarder les 9 films Alien (vs. Predator inclus) dans l’ordre chronologique ? Voici un petit guide pour s’y retrouver, avec les dates, les personnages et les événements majeurs.

Le nouveau film de la saga Alien, baptisé Alien : Romulus, est sorti en salles, sept ans après le dernier opus. Mais contrairement aux précédents Prometheus et Alien : Covenant réalisés par Ridley Scott, ce septième volet réalisé par Fede Alvarez n’est pas un troisième prequel, puisqu’il ne reprend pas l’histoire de David (Michael Fassbender). Enfin, pas tout à fait, même s’il se déroule entre Alien et Aliens, le retour.

Et si on ajoute les deux crossovers Aliens vs. Predator dans l’équation, ça devient un peu plus compliqué à suivre.



D’où ce petit guide pour regarder les neuf longs-métrages dans l’ordre chronologique et tout comprendre (ou presque) à la mythologie Alien.



Ellen et les garçons

1. Alien vs. Predator

Sortie : 2004

Durée : 1h40

Quand tu passes entre les mains de Paul W.S. Anderson

Ça se passe quand : En 2004, sur Terre, bien avant que les humains se mettent à coloniser l’espace.

On fait la rencontre du milliardaire Charles Bishop Weyland (joué par Lance Henriksen, vu dans Aliens, le retour et Alien 3), le fondateur et patron de la multinationale de communication Weyland Industries.

Weyland envoie plusieurs de ses employés sur une petite île au large de l’Antarctique qui abrite sous sa banquise une gigantesque pyramide. Le but de Weyland est de revendiquer les possibles découvertes que fera l’équipe. Les découvertes, ou plutôt les révélations en question : les Predators font des safaris sur Terre tous les 100 ans depuis des milliers d’années, la chasse aux xénomorphes étant pour eux un rite de passage.



Le début du pire film de la saga

Ce sont notamment les Predators qui ont aidé à bâtir les premières civilisations humaines, au point où ils étaient considérés comme des dieux, tandis que les xénomorphes sont semblables à de (gros) faisans d’élevage.

À la fin du film, le cadavre du Predator qui faisait équipe avec l’héroïne est récupéré par d’autres camarades Predators, mais une fois à bord du vaisseau, c’est le cliffhanger : un Chestburster sort de sa poitrine.

2. Alien vs. Predator : Requiem

Sortie : 2008

Durée : 1h34

Vous n’en rêviez pas, le voici quand même

Ça se passe quand : Aliens vs. Predator : Requiem se déroule juste après Alien vs. Predator, donc toujours en 2004.

Le Chestburster qui est sorti du Predator mort à la fin du premier film a grandi, et est devenu un Predalien qui tue tous les Predators de souche à bord. Pas de bol, le vaisseau qui gravitait toujours autour de la Terre s’écrase dans une autre forêt américaine. Des facehuggers qui étaient à bord s’échappent, tout comme le Predalien. C’est bel et bien le chaos.

Sur une planète inconnue, un autre Predator reçoit le signal de détresse de ses congénères et débarque sur Terre. Après des péripéties pas très intéressantes, le Predator et le Predalien s’entretuent.

Entre deux morceaux du générique de fin, on rencontre brièvement Miss Yutani (jouée par Françoise Yip), la fondatrice de Yutani Corporation, l’entreprise alors rivale de Weyland Industries. Elle récupère une arme de Predator et n’en fera jamais rien puisque Alien vs. Predator 3 n’existe pas.

Miss Yutani sans prénom

De plus, à défaut de pouvoir enfoncer des magasines roulés dans la gorge des cadres de la Fox, Ridley Scott a tout simplement rayé les éléments mythologiques des AvP dans Prometheus et Covenant.

3. Prometheus

Sortie : 2012

Durée : 2h03

Foutu Thanos

Ça se passe quand : En 2093.

La séquence d’ouverture du film se déroule a priori sur Terre, dans un passé très lointain certainement antérieur aux Homo sapiens. Maintenant, il faut oublier Alien vs. Predator et Darwin : un Ingénieur, un grand humanoïde blanc, chauve et musclé qui n’est pas Jason Statham, boit un liquide noir. Il se désagrège ensuite dans un cours d’eau jusqu’à ce que son ADN se recombine. C’est sûrement de cette mort qu’est née notre espèce. En tout cas, les Ingénieurs sont nos créateurs.



À lire aussi Prometheus, ratage infâme ou grand film incompris ?

L’action reprend en 2089 avec la découverte en Écosse d’une peinture préhistorique représentant six étoiles, déjà trouvées un peu partout sur Terre (spoiler : c’est une carte). La scientifique Elizabeth Shaw, en quête des origines de l’humanité, a enfin trouvé sa destination.

Shaw patate

En 2093, la société Weyland organise une mission scientifique vers la Lune LV-223, l’endroit qui correspond à la carte rupestre et qui a tout l’air d’être une base militaire pour expérimenter le liquide noir, qui serait l’équivalent d’une arme biologique.

On découvre également un vieux Peter Weyland (joué par un Guy Pearce grimé), le fondateur de la Weyland Corporation créée au début du 21e siècle. Il annonce le but officiel de la mission : retrouver nos créateurs. Mais le but officieux est d’accéder à l’immortalité grâce à la science des Ingénieurs, puisqu’il est en train de mourir et s’est caché à bord du vaisseau Prometheus.

Après le poulpe spatial : ceci

David, un androïde misanthrope, infecte un des membres avec le liquide noir et tout part en cacahuètes.

Shaw se retrouve enceinte d’un poulpe cosmique, dont elle « avorte ». Peter Weyland est tué par un Ingénieur survivant, qui comptait se rendre sur Terre pour exterminer l’Humanité. Il est arrêté par l’équipage qui se sacrifie, tandis que la seule survivante du groupe, Shaw, se retrouve coincée sur LV-223 en compagnie de David. Le poulpe, lui, a inséminé un Ingénieur, et donné naissance à une sorte de xénomorphe.



4. Alien: Covenant

Sortie : 2017

Durée : 2h02

Abort the mission

Ça se passe quand : En 2104.

La séquence d’introduction se déroule plusieurs décennies avant Prometheus, puisque Peter Weyland y apparaît beaucoup plus jeune, en compagnie de sa nouvelle création : David.

La suite des événements se déroule en 2104, 11 ans après Prometheus. Comme l’explique le livre Alien : Covenant Origins d’Alan Dean Foster, publié pour accompagner la sortie du film, la société Weyland vient alors de fusionner avec Yutani, devenant ainsi la fameuse Weyland-Yutani Corporation, alias « La Compagnie ».



C’est elle qui dirige les opérations du vaisseau USCSS Covenant, comme l’indiquent leurs écussons. L’équipe, dont Walter, un androïde pareil à David (mais pas pychopathe), transporte des colons en biostase et des embryons humains, dans le but d’installer une nouvelle colonie. Mais un message de détresse provenant d’une planète inconnue fait dévier le Covenant de sa trajectoire.

C’est la planète où se rendaient Shaw et David à la fin de Prometheus.



Le modèle original ou presque

Le message est un piège tendu par David, qui a tué Shaw pour ses expériences et anéanti les Ingénieurs avec le liquide noir. En arrivant sur la planète, certains membres du Covenant sont infectés par des spores et donnent naissance à des Néomorphes. Walter tue David, mais en fait plot twist : David a survécu et s’est fait passer pour Walter, ce que Daniels comprend trop tard.

On peut donc imaginer que ce sont les expérimentations biologiques de David qui ont mené à la création du xénomorphe tel qu’on le connait.

5. Alien, le huitième passager

Sortie : 1979

Durée : 1h56

Petit problème d’échelle pour les Ingénieurs, mais passons

Ça se passe quand : En 2122.

Le film Alien, le huitième passager, le premier à être sorti en salles, s’ouvre sur le réveil de l’équipage du Nostromo, un vaisseau cargo qui rentrait sur Terre. L’ordinateur de bord a capté un signal d’un satellite isolé, LV-426, et leur contrat avec la Weyland-Yutani Corporation stipule qu’ils sont tenus d’enquêter sur les possibles formes de vie extraterrestre.

Sur place, ils découvrent un vaisseau qui s’est écrasé. A l’intérieur, il y a le fameux Space Jokey (qui est donc un Ingénieur, selon Prometheus) avec le torse explosé de l’intérieur, et un paquet d’œufs dans le sous-sol. Kane fait la rencontre d’un facehugger, et c’est le début de la fin.

L’antre du mal

Ash (Ian Holm), un androïde au service de la Compagnie, a une seule mission : ramener la créature à la Compagnie, au détriment des humains.

Finalement, seule le lieutenant Ripley (accompagnée de Jones le chat) survit après avoir réussi à expulser l’alien du vaisseau. Après avoir enregistré un message sur le journal de bord, le personnage de Sigourney Weaver entre en biostase dans une navette de sauvetage, direction la Terre. En tout cas, en théorie.

6. Alien : Romulus

Sortie : 2024

Durée : 1h59

Ripley V4

Ça se passe quand : En 2142, vingt ans après les événements du premier Alien.

Le xénomorphe qui a été éjecté du Nostromo a survécu d’une manière ou d’une autre, et est récupéré par la Weyland-Yutani qui l’envoie sur une station spatiale divisée en deux ailes : Romulus et Rémus. Fatalement, celle-ci a été ravagée et grouille désormais d’aliens et de facehuggers. Un groupe de jeunes adultes s’aventure dans la station pour y voler du matériel.



À lire aussi Le réalisateur explique ce lien entre Romulus et Prometheus

Les expérimentations de la Compagnie sur les xénomorphes avaient pour but d’obtenir un sérum (… le liquide noir de Prometheus, oui oui) permettant une mutation beaucoup plus rapide de l’ADN humain, afin de garantir la survie de notre espèce en dehors de la Terre. C’est pourquoi Kay, enceinte et mourante, s’injecte une dose du sérum en pensant sauver son bébé.

Mais elle accouche malgré elle d’un œuf contenant son nourrisson légèrement anormal. Celui-ci grandit rapidement et devient un affreux hybride xénomorphe-humain.

« C’est un bébé Ingénieur ! »

Comme dans le premier Alien, l’héroïne d’Alien : Romulus parvient à éjecter la créature du vaisseau, puis enregistre un message et se met en biostase pour rejoindre la planète lointaine d’Yvaga. Reste à savoir si elle a fini par l’atteindre.



Pendant ce temps, Ripley est donc toujours en biostase, en train de dériver dans sa navette de sauvetage.

7. Aliens, le retour

Sortie : 1986

Durée : 2h17

Mommy’s home

Ça se passe quand : En 2179.

La navette de sauvetage de Ripley et Jones est retrouvée 57 ans après les événements du premier film. Elle apprend ainsi que sa fille Amanda, qui avait 11 ans à son départ, est morte deux ans auparavant d’un cancer (elle sera l’héroïne d’Alien : Isolation, lequel se déroule en 2137).

Ripley explique ce qu’il s’est passé sur le Nostromo et LV-426, mais les avocats de la Compagnie doutent de son récit (ou font semblant étant donné les révélations de Romulus). De plus, ils informent l’ancien lieutenant que LV-426, rebaptisée Acheron, a été colonisée il y a 20 ans de ça, donc plusieurs années après les événements de Romulus.

Mais depuis peu, Acheron ne répond plus, donc Ripley et une équipe de sauvetage débarquent là-bas, accompagnés de l’androïde Bishop (joué par Lance Henriksen). La seule survivante de la colonie est une enfant prénommée Newt qui se cachait depuis plusieurs semaines.

L’équipe est décimée et Ripley découvre la Reine Alien, et le fait que Carter Burke, l’avocat de la compagnie, est responsable de l’infestation de la colonie après avoir autorisé l’exploration du vaisseau qui contenait les œufs dans le premier Alien.

On revoit le vaisseau des œufs dans la version longue d’Aliens

Il meurt, comme tout le monde à part Newt et le caporal Hicks (et Bishop) que Ripley sauvent avant de les plonger en biostase. Elle entre à son tour dans une capsule, direction de la Terre. Du moins, en théorie.

A noter que personne ne sait ce que Jones est devenu après avoir été laissé dans la station en sécurité au début d’Aliens, le retour. Et c’est très grave.

8. Alien 3

Sortie : 1992

Durée : 1h55

Une Alien de chacal

Ça se passe quand : Contrairement à l’ellipse entre les deux premiers films, Alien 3 se déroule juste après Aliens.

Il y avait un œuf dans la navette à la fin d’Aliens et le facehugger a provoqué un incendie à bord. L’ordinateur de bord éjecte alors les quatre passagers dans une capsule de sauvetage qui s’écrase sur Fiorina « Fury » 161, une planète prison. Ripley est la seule survivante.

Elle comprend rapidement qu’un alien est à l’origine de l’incident et que la situation va devenir incontrôlable. Elle découvre également qu’elle porte en elle l’embryon d’une reine alien, ce qui empêche l’autre xénomorphe de s’en prendre à elle.

Toutefois, la Compagnie a été informée de la présence d’un alien et a donc envoyé une équipe de « sauvetage » menée par Michael Weyland (Lance Henriksen), l’humain qui a créé l’androïde Bishop (mais n’a a priori pas fondé la société Weyland).

L’héritier de Guy Pearce et Charlize Theron donc

Ripley se méfie des intentions de la Compagnie, et préfère sauter dans un fourneau au moment où un chestburster sort de sa poitrine (dans la version cinéma en tout cas). Elle meurt donc, et l’alien avec elle. Du moins avant Alien 4.



9. Alien, la résurrection

Sortie : 1997

Durée : 1h44

Ça se passe quand : En 2379, c’est-à-dire 200 ans après Aliens et Aliens 3.

Le monde a énormément changé et la Weyland-Yutani n’existe plus depuis un moment. A bord du vaisseau USM Auriga, des scientifiques ont cloné Ripley à partir d’échantillons de sang récupéré sur Fiorina 161. Étant donné qu’elle était porteuse d’une Reine avant de mourir, son ADN s’est mélangé à celui du xénomorphe, si bien qu’elle a développé une force surhumaine et un sang acide, en plus d’un lien empathique avec les autres xénomorphes.

La Reine qu’elle avait dans le ventre a quant à elle été extraite et mise en cage dans le but d’être domestiquée. Un groupe de pirates de l’espace arrive dans la station pour livrer des humains devant servir d’hôtes aux futurs aliens.

Faîtes des mère

Parmi les pirates se trouve Call, une synthétique dernière génération (c’est-à-dire créée par un autre synthétique), qui cache son identité et sa véritable mission puisqu’elle vient essayer de stopper ces expériences.

Forcément, des xénomorphes s’échappent, et c’est une boucherie. La Reine, qui a désormais un utérus transmis génétiquement par Ripley, accouche du Newborn, un hybride mi-humain mi-xénomorphe (mais quand même plus proche du xénomorphe que de l’humain). Le Newborn considère d’ailleurs Ripley comme sa mère, et tue la reine alien.

Le Newborn

Ripley réussit finalement à l’éjecter du vaisseau (encore) qui arrive sur Terre, avec Call et les autres survivants.

Dans la version cinéma, l’héroïne de la saga revoit enfin le soleil de sa planète natale, avec un petit espoir. Dans la version longue, elle découvre que la Terre est dévastée, face à la ville de Paris en ruines. Dans tous les cas, c’est la fin du voyage pour Ellen Ripley.