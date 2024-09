Alien : pourquoi tout le monde aime forcément la musique des films (de tous les films oui)

Parmi les 1001 raisons d'aimer la saga Alien : les musiques. Chaque BO a son identité, son importance, et sa valeur. On revient sur toutes les bandes originales de la franchise, et toutes les raisons de les aimer.

Il y a beaucoup de raisons de débattre et se mettre des coups de pied quand on parle de la saga Alien. Aliens peut-il être considéré comme aussi bien, voire meilleur que le premier ? Alien 3 et Alien, la résurrection ne méritent-ils pas plus d'amour ? Les prequels Prometheus et Alien : Covenant sont-ils des ratages infâmes, ou des expérimentations passionnantes ?

A lire aussi

On a classé les films de la saga Alien, du pire au meilleur

En 2024, la baston continue avec Alien : Romulus, qui divise lui aussi les aficionados des xénos. Grand retour vorace pour les uns, triste best of pour les autres, le septième épisode de la saga rappelle en tout cas que la franchise continue à passionner.

Mais il y a quand même quelques sujets qui mettent d'accord dans la galaxie Alien. Parmi eux : les musiques des films, passionnantes même dans les films qui divisent le plus. On fait le tour des BO de la saga Alien, parce qu'elles méritent toutes qu'on en reparle avec amour.

On n'est pas bien là, à se tenir la flûte ?

ALIEN

Année : 1979

Compositeur : Jerry Goldsmith

Le space disc jokey

Désormais, c'est l'une des partitions les plus célèbres de Goldsmith. Mais sa composition n'a pas été des plus aisées, d'autant qu'à l'origine, Scott ne voulait même pas de lui à bord ! Son choix s'était porté sur Isao Tomita, expérimentateur électronique dont il voulait utiliser l'album The Planets. Mais la Fox n'a pas accepté sa demande, souhaitant sécuriser les services d'un compositeur plus respecté dans le milieu. Et qui de plus respecté que Jerry Goldsmith, génie de la musique hollywoodienne ?

La collaboration entre les deux artistes, même si elle n'a pas été aussi tendue que sur d'autres opus de la saga, ne fut pas pour autant plus simple. Scott est allé jusqu'à remplacer certains de ses morceaux par d'autres compositions comme Freud, résultant en un beau bordel au moment de sortir l'album.

Album qui de fait ne représente pas exactement la musique telle qu'elle est entendue originellement dans le film. Mais ça ne l'empêche pas d'être un authentique chef-d'œuvre, peut-être même la plus glaçante de toutes les bandes originales horrifiques des années 1970 (avec The Omen), ce qui n'est pas peu dire. C'est bien simple, la plupart des pistes ont la capacité de faire parcourir un frisson sur l'échine de n'importe quel mélomane. Frisson de terreur ou de plaisir ? Les deux mon capitaine.

Par où commencer ? Peut-être par le fait que beaucoup de ces leitmotivs, crescendos rapides et expériences dissonantes sont bel et bien joués avec un orchestre. Aujourd'hui, personne n'essaierait même de fabriquer une ambiance sonore aussi extra-terrestre de la sorte. Comment...