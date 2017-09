Rencontres du troisième type : le remaster 4K nous a envoyés dans l'espace

Le 27 septembre prochain, Rencontres du Troisième Type sera de retour, à la faveur d’une édition exceptionnelle, bénéficiant d’une remasterisation 4K. Et comme dirait l’autre, ça vaut le coup d’œil.

TROISIEME TYPE DE PREMIERE CLASSE

On ne reviendra pas sur la pléthore de bonus contenus dans cette chatoyante réédition, n’ayant pas encore pu poser les yeux dessus (ce qui ne saurait tarder, nous les aborderons prochainement), de même qu’on ne vous fera pas l’affront de résumer une nouvelle fois l’intrigue de ce classique de la science-fiction, jalon fondamental dans la carrière de Spielberg.

Un peu écrasé par l’aura cosmique de E.T. avec les années, Rencontres du Troisième Type est souvent perçu comme l’étape précédent le classique de 1982. L’édition que voici arrive donc à point nommé et permet de réaliser, pour ceux qui l’auraient oublié, ou n’auraient pas encore eu la chance de le découvrir, combien Rencontres du Troisième Type est une œuvre puissante, formellement aboutie, à la puissance émotionnelle ravageuse.

Au-delà de la fable de science-fiction parfaitement narrée, c’est aussi une déclaration d’amour bouleversante au cinéma qui a marqué et formé Spielberg qui se dessine. Le rôle joué par François Truffaut, qui est ici Lacombe, scientifique bienveillant et désireux d’amener la science et la compréhension, le logos, à portée des humains et du spectateur, va bien au-delà du simple clin d’œil. Le choix de Spielberg de mêler fréquemment (à une époque où le procédé n’a rien d’évident) différents langages, transformant les dialogues en forums dignes d’une Babel improvisée, ajoute encore à la touchante volonté d’universalisme du réalisateur.

Richard Dreyfuss

De même, le personnage de Dreyfuss préfigure une figure de ce qu’on n’appelle pas encore le nerd, ou le geek, homme mû par une obsession que le commun ne peut, ni ne veut comprendre, une foi absolue dans un avenir meilleur, qui passe par l’appropriation physique (et donc narrative) d’un système d’une culture – voire la construction de son invraisemblable maquette. Et c’est cette obsession qui lui ouvrira les portes d’un autre monde, celui de la fiction, du rêve, l’ailleurs extra-terrestre. À ce titre la scène de la montagne de purée revêt ici un impact inédit, les visages des protagonistes retrouvant une précision qui confèrent à l’ensemble une gravité qu’on en était venus à oublier.

ET LES LUMIERES FURENT

Mais plus que le bonheur renouvelé de se plonger dans cette pépite qui contient quelques unes des séquences les plus audacieuses plastiquement, voire expérimentales de Spielberg, c’est bien la question de cette remastérisation qui intéresse. Et c’est simple, pour qui n’a jamais vu le film, n’en n’a que peu de souvenirs ou ne le connait qu’à travers d’antiques VHS ou diffusions TV, ce master 4K a des airs de petit miracles.

C'est quand même autre chose que Premier Contact

La définition n’a tout simplement jamais été aussi précise, la photo de Vilmos Zsigmond retrouve totalement sa splendeur, sa richesse et son invraisemblable quantité de nuances, des scènes nocturnes menaçantes, aux contrejours renversant, en passant par les délires luminescents des Aliens. Quant à la séquence indienne photographiée par Douglas Slocombe en Inde, elle n’a jamais parue aussi immersive et gracieuse.

Les ufologues du dimanche trembleront de bonheur en redécouvrant avec une précision inédite les extra-terrestres qui lors du climax, dont ils apprécieront plus que jamais les contrastes, tandis que aéronefs retrouvent toute leur grâce stellaire.

Bref, le 27 septembre, l’un des plus grands Spielberg débarquera dans le plus bel écrin dont il ait bénéficié à ce jour, et on vous encourage vivement à vous en repaître les yeux.