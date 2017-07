Spider-Man : pourquoi la trilogie de Sam Raimi demeure un monument imprenable

Spider-Man : Homecoming est sur les écrans et bien sûr, cinéphiles, curieux, nostalgiques et journalistes le comparent à la trilogie de Sam Raimi.

Un réflexe logique, les trois films du réalisateur ayant défini la « charte » du cinéma contemporain de super-héros, qui amène à un constat un peu désespérant. Car si comme nous l’écrivons dans notre critique, le film de Jon Watts n’a rien de fondamentalement désagréable, il ne peut se mesurer un instant aux trois œuvres qui ont immortalisé le Tisseur sur grand écran.

Oui, mais une fois cette opinion exprimée, reste encore à comprendre pourquoi les aventures de l’Homme-Araignée made in Raimi demeurent des monuments inattaquables.

Un couple parfaitement assorti

PARCE QUE TOUT LE MONDE LES COPIE ENCORE

S’il ne fallait qu’un seul argument pour assoir la valeur de la trilogie de Sam Raimi, ce serait probablement celui-là. Si l’on peut toujours discuter du sens ou de l’influence d’un succès, la capacité d’une œuvre à en inspirer d’autres, tant en termes d’esthétique, de conception, de production, que de logique industrielle, est éclairante.

Ce n’est pas un hasard si Marvel a depuis dupliqué à l’infini la structure du premier Spider-Man au sein de ses « origin stories » maison, pas un hasard non plus si la photographie du film, lumineuse et positive, a été maintes fois copiée.

D’ailleurs une des seules séquences spectaculaires de Spider-Man Homecoming recycle quantité d’images issues du Spider-Man 2 de Sam Raimi, justement parce que le réalisateur a établi un mètre étalon, que suis successeurs ne peuvent que, consciemment ou non, répéter, mais toujours pas dépasser.

The Boy Next Door

PARCE QUE LA MISE EN SCENE DE SAM RAIMI

Ce n’est pas franchement un scoop, en faisant de la caméra le personnage principal de chacun de ses films, Sam Raimi a construit un univers visuel à part, où l’image se fait soudain projection mentale simultanée du cinéaste et de ses personnages. Un concept qui lui aura valu d’être parfois réduit à ses plans impossibles et terriblement spectaculaire, ou l’objectif plonge au sein de l’action, voltige dans un ballet apparemment chaotique.

Un point de départ parfait pour s’attaquer à l’aérien Tisseur, mais le talent de Raimi ne s’arrête pas là. Les scènes d’action de Spider-Man 2 l’ont rappelé avec évidence, Raimi est également un monteur de génie, doublé d’un maître absolu du tempo, capable de penser des séquences telles que celle du métro aérien, d’une puissance symbolique, iconique et spectaculaire toujours inégalé.

Un baiser devenu légendaire

Le metteur en scène est enfin d’un efficacité redoutable dès lors que son récit respire et s’aventure sur le terrain de la pure émotion. Qu’il s’agisse de la naissance des pouvoirs de Peter dans le premier épisode, des tourments d’Octopus dans le deuxième ou de la douloureuse naissance de Sandman dans son dernier chapitre, Raimi enchaîne aussi bien morceaux de bravoure technologiques que déflagrations poétiques.

PARCE QUE DES PERSONNAGES COMPLEXES

Si cette trilogie originelle paraît à certains indépassables, c’est aussi grâce à ses personnages. Si leurs motivations sont toujours simples, voire classiques, aucun protagoniste n’est jamais laissé de côté, dénué d’enjeux, d’arcs narratifs, de conflits à régler. Par conséquent, la dynamique du récit est instantanément plaisante, d’autant plus que le réalisateur s’est amusé, sous ses airs de divertissement pop et léger, à transformer progressivement sa saga en tragédie.

La scène la plus virtuose de la carrière de Raimi... Et du cinéma de super-héros ?

Non seulement il a disséminé de réelles problématiques adultes dans les questionnements de ses personnages (Mary-Jane, son rapport à la réussite, sa profession et le regard des autres est une immense réussite en termes de caractérisation), mais il a veillé à leur assurer une destinée cohérente tout le long de sa trilogie.

PARCE QUE C’EST UNE VRAIE INTERPRETATION

Sam Raimi aura su transposer intelligemment plusieurs éléments clefs des comics et donner, pour la première fois depuis Superman de Richard Donner (les Batman de Tim Burton étant sublimes, mais très éloignés des œuvres originales) l’illusion de voir les pages d’une bande-dessinée s’animer.

Pour autant, sa déférence envers le matériau d’origine ne l’empêcha pas de mettre en œuvre une véritable adaptation, et il n’hésita pas à enrichir Spider-Man de thématiques, d’images et de réseaux symboliques propres à son univers.

Ducoup on vous en remet un peu

On songe bien sûr à l’éveil de Doc Oc dans Spider-Man 2, tout droit sorti de l’horreur survoltée d’un Evil Dead, mais aussi aux toiles jaillissant des poignets de Peter Parker. Fabriqués par ses lance-toiles dans les comics, comme les reboots qui prient la suite de Raimi, l’artiste use ici de toute sa malice pour symboliser la jeunesse maladroite de Peter.

En effet, que sont ses jaillissements de matière blanchâtre, synonyme de mutation, sinon une métaphore de la puberté et de la maturité sexuelle passant par d’embarrassantes et encombrantes éjaculations précoces ? Voilà une idée étonnante, qui fait immédiatement sens, transforme Spider-Man en un super-héros plus organique Marvel ne l’a jamais imaginé (et nous fait gentiment marrer).

Quand Spidey n'était pas encore inétgralement numérique...

PARCE QUE VOUS DECONNEZ AVEC LE 3. SERIEUX

C’est une ritournelle entendue mille fois : il faudrait tempérer un peu son ardeur sur les deux premiers Spidey de Raimi, sous prétexte que le troisième serait un énorme ratage. Bon. Alors déjà c’est un raisonnement parfaitement absurde (personne ne songe vous condamner à l’exil sous-prétexte que votre petit cousin a les pieds palmés).

Mais surtout, la sinistre réputation de Spider-Man 3 tient largement du fantasme collectif, et il est grand temps de réhabiliter le film. Oui, il est bien trop long. Certes, il croule sous un trop plein de personnages (dont le studio est responsable, ayant imposé au cinéaste un Venom dont il ne voulait pas). Bien sûr, certaines séquences tombent complètement à l’eau. Ouais, la danse de Tobey Maguire sent le pâté. Ok, le costume noir n'est pas aussi beau qu'espéré.

Le Tisseur broie du noir

Pas de discussions là-dessus. Sauf que comme les deux chapitres précédents, le métrage est d’une générosité folle, que ses effets spéciaux mettent assez régulièrement la pâtée à la doublure numérique rigide de Tom Holland dans Spider-Man : Homecoming, que ses séquences spectaculaires demeurent encore aujourd’hui de délirantes leçons de mise en scène et de gestion de l’espace, que tous ses interprètes envoient le bois.

Autant de qualité que la plupart des productions Marvel sont tout bonnement incapables de dupliquer, et qu’on aurait aimé retrouver dans le nouveau reboot signé Disney. Bref, bien qu’étant le volet le plus faible de la trilogie, on voit mal comment la production super-héroïque actuelle peut être adulée quand ce dernier est encore traîné dans la boue.

Une des poursuites les plus inventives du genre