Scarlett Johansson en dit plus sur le film Black Widow

Depuis son arrivée dans le Marvel Cinematic Universe, tout le monde se demande quand Black Widow aura droit à son film solo. Cette fois, Scarlett Johansson promet que c’est pour bientôt.

Le fait que ce n’est pas évident à croire. Tout d’abord parce qu’on ne peut pas dire que les scénarios des différents films dans lesquels elle apparaît lui aient rendu grâce. Souvent condamnée au rôle de faire-valoir, Black Widow aura été au cœur d’au moins deux polémiques.

Une première fois avec l’absence remarquée du personnage au sein du line up de produits dérivés Marvel – confirmant par là combien le studio avait de la considération pour cette icone féminine – et une seconde fois via le débat déclenché par certaines répliques perçues comme éminemment misogynes dans Avengers 2.

Pour autant, son interprète et divers autres membres du MCU ont dit et répété qu’ils adoraient Black Widow. Et si tout cela, ainsi que la rumeur perpétuellement renouvelée d’un film solo, semble bien peu crédible, Scarlett vient de répéter à total Film que le projet pourrait voir le jour.

« J’en ai parlé à Kevin Feige. On est très compatibles, créativement parlant. Je pense que nous sommes tous les deux d’accords sur le fait que le personnage est prêt pour une aventure solo. Au point où nous en sommes, pour Marvel comme pour moi, c’est une question de timing. »