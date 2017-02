Les Gardiens de la Galaxie 2 font tout péter dans le spot du Superbowl

Ce n'est pas parce que nous sommes en 2017 et que le monde semble partir de plus en plus en cacahuète qu'il faut pour autant oublier les bonnes vieilles habitudes. Et, comme chaque année à la même période, le Superbowl nous en envoie encore plein la tête.

Les Etats-Unis ont vraiment l'art du marketing, ce qui est plutôt logique puisque ce sont eux qui l'ont inventé. En mariant les deux grosses passions populaires du pays, football américain et cinéma, ils s'assurent des audiences records ainsi qu'une nouvelle preuve que créer un tel évènement ne tient finalement pas à grand chose.

En effet, comme chaque année, le Superbowl a surtout été l'occasion pour nous, passionnés de cinéma, de découvrir des spots spécialement concoctés pour l'occasion des gros films qui nous attendent dans les mois à venir. Et on ouvre le bal avec le très attendu Gardiens de la Galaxie 2. Sans surprise, le film ne nous montre pas ce que l'on veut tous voir, Ego la planète vivante en tête, mais ce court trailer d'une minute titille néanmoins notre impatience comme aucun autre avec sa succession de nouvelles images bien que la plupart soient repris du premier teasing d'il y a quelques semaines.

Nous y retrouvons donc nos chers Gardiens dans ce qu'ils font de mieux, c'est à dire l'action explosive. Et en quelques secondes, ils nous en mettent plein la vue, entre batailles spatiales qui s'annoncent épiques, gunfights de tarés et pouvoirs mystérieux. Bref, tout semble réuni pour faire de ce Gardiens de la Galaxie 2 un bon gros pied cinématographique avec une fois de plus une bande-son de dingue, comme le prouve ce spot avec son utilisation parfaite de la reprise de The Chain de Fleetwood Mac. Et comment ne pas parler de la petite vanne finale, tellement simple mais imparable. Bref, ça a l'air cool, ça a l'air débile, ça a l'air palpitant et c'est tout ce qu'on demande. Ca va être très difficile d'attendre jusqu'au 26 avril...