Le Seigneur des anneaux : le casting réuni 15 ans après La Communauté de l'anneau

Le conseil d'Elrond s'est partiellement réuni autour d'un verre.

Le 19 décembre 2001 sortait, dans les salles françaises, La Communauté de l’anneau. Le premeir film d’une trilogie mythique qui va marquer toute une génération et rentrer dans l’histoire du cinéma également (Le Retour du roi a reçu 11 oscars pour 11 nominations, du jamais vu).

Et bien un peu plus de quinze après le début de ses aventures, les acteurs phares de la trilogie se sont réunis pour une réunion spéciale "Lord of the Rings" autour d’un repas. On y retrouvait Elijah Wood, Viggo Mortensen, Dominic Monaghan, Orlando Bloom et Billy Boyd.



Leur réunion n’était pas aussi secrète que le conseil d’Elrond, pour notre plus grand plaisir, ils ont donc partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux de Dominic Monaghan et Orlando Bloom. Reprenant leurs rôles respectifs de Frodon, Aragorn, Legolas, Meriadoc et Pippin, les cinq acteurs ont même rejoué la scène de la bataille de la Moria. Ahhh la belle époque...

LOTR Reunion❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#orlandobloom #viggomortensen #dominicmonaghan #elijahwood #billyboyd #fellowshipofthering #lordoftherings Une vidéo publiée par OrlandoBloomCN (@orlandobloomcn) le 30 Janv. 2017 à 21h56 PST

They have a cave troll. @theoneringnet @electrice @boydbilly @orlandobloom @empiremagazine #squadgoals Une photo publiée par Dominic Monaghan (@dom_monaghan_) le 30 Janv. 2017 à 19h15 PST

Doffing the off the shoulder band look with aplomb @boydbilly @billyboydactor making @electrice and I look like onions. @theoneringnet @empiremagazine Une photo publiée par Dominic Monaghan (@dom_monaghan_) le 30 Janv. 2017 à 20h06 PST