Ca sent le sapin pour le Alien 5 de Neill Blomkamp

Hollywood, ton univers impitoyable, ta capacité à nous faire rêver et, deux secondes plus tard, de nous administrer une douche glacée....

Avec Alien : Covenant qui se profile enfin, on était plutôt contents. Déjà parce que le film a l'air super bien, mais aussi parce que cela sonnait la fin de la punition pour Neill Blomkamp. Ben oui, on ne peut pas vraiment l'appeler autrement quand on se rappelle comment se sont passées les choses autour de son Alien 5. Quand le film a été annoncé par la Fox, tout le monde s'est emballé. Blomkamp ferait l'ultime épisode produit par Ridley Scott et avec le grand retour pour l'occasion de Sigourney Weaver.

Et puis, papy Ridley a décidé qu'il voulait d'abord faire son Prometheus 2 et a donc gelé toutes les démarches concernant Alien 5. Tandis que le film se transformait en Alien : Covenant, Neill Blomkamp, de son côté, continuait de bosser sur le sien en annonçant qu'il ne tiendrait pas compte des deux derniers épisodes de la saga, qu'il y aurait aussi Newt, Bishop et Hicks, bref, qu'on allait en prendre plein la tête. Mais plus le temps passait, moins on y croyait.

Malgré le soutien de Sigourney Weaver, malgré les déclarations de Lance Henriksen, ça sentait le projet qui n'allait pas si bien que ça. Et il semblerait que Neill Blomkamp s'en soit enfin rendu compte, ou ait enfin eu le courage de le dire, à l'occasion d'un tweet bien triste. A la question d'un fan qui lui demandait où en était ce fameux Alien 5 et quelles étaient les chances pour qu'il fasse, la réponse du réalisateur fut sans appel :

"Minces."

Un simple mot, terriblke, mais qui veut dire tellement de choses. Bien sûr, il faudra attendre un communiqué officiel de la Fox pour vraiment empoigner les fourches et partir à l'assaut du château du monstre, mais si déjà le réalisateur n'y croit plus c'est que ça ne sent visiblement pas très bon. A moins que le projet ne change de main. A moins qu'Alien : Covenant soit un carton intersidéral au point de relancer le film. Oui, à moins que...