Mad Max : Tom Hardy est vraiment super chaud pour les 2 suites de Fury Road

Tom Hardy est vraiment impatient de retrouver le costume de Mad Max. Quelques jours seulement après avoir sous-entendu qu’un nouveau film arrivait, il vient d’en rajouter.

C’est au cours d’une interview avec le site Collider que l’acteur est revenu sur ce qui attendait le héros tout de cuir vêtu inventé par George Miller. Et pour Tom Hardy, aucun doute, ce bon Max est en train de faire le plein.

« J’attends avec anxiété d’en savoir plus. Il y a une mythologie à explorer concernant Mad Max, qui recèle énormément de récits. Ce qui est merveilleux avec George Miller c’est qu’il a créé des sagas pour Max et Furiosa, donc on verra bien sur quoi il va se concentrer. J’attends juste l’appel où on me dira « C’est parti, on remet les cuirs, on sort et on recommence ». C’est là. J’attends. »

Après que l’artiste ait laissé entendre qu’il était engagé pour trois films situé dans le monde post-apocalyptique de Fury Road, les esprits se sont échauffés. Pour notre plus grand bonheur, Hardy vient donc de confirmer qu’il était bien engagé pour trois films consacrés à Mad Max.

« Ouais, puisque j’ai signé pour trois films. C’est une question de temps. Je ne suis pas sûr que le film s’intitule encore The Wasteland, parce qu’on ne sait jamais, ces détails changent tout le temps. Mais il y a clairement un autre Mad Max en préparation. »