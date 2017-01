On sait enfin qui Wonder Woman affrontera durant la Première Guerre Mondiale

Wonder Woman approche à grand pas, et on sait enfin qui va affronter l’héroïne durant son incursion en pleine Première Guerre Mondiale.

C’est à nos confrères de Studio Ciné Live que l’on doit l’information, glanée sur le tournage du long-métrage de Patty Jenkins. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, après le dernier trailer, particulièrement impressionnant, nous nous risquions à quelques suppositions. Constatant que le scénario mettait en scène un haut-gradé militaire désireux de créer un gaz mortel capable de massacrer des millions d’humains, nous émettions l’hypothèse qu’il pourrait s’agir en réalité d’Ares, adversaire historique de Wonder Woman.

L’information est désormais confirmée. Le soldat interprété par Danny Huston serait donc en réalité le fameux Arès, décidé à faire souffrir l’humanité, créé par son frangin Zeus, et qu’il jalouse férocement.

Gal Gadot avait déjà pas mal de pain sur la planche avec toute l’armée allemande à combattre, gageons que son camarade Chris Pine ne sera pas de trop pour mettre fin aux agissements d’une divinité guerrière folle de rage. Verdict au mois de juin !