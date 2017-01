Cult of Chucky balance son premier teaser et son sanglant synopsis

Chucky a 30 ans et nous revient avec un septième épisode, dont voici le synopsis officiel ainsi que le tout premier teaser.

Si le scénario du film s’annonce quand même méchamment gratiné et pas bien finaud, ce premier « aperçu » est des plus excitants et touchants. Plutôt que de nous offrir des images inédites, il a le bon goût de nous donner à voir un flashback délicieux où apparaissent quelques trophées de chair de notre poupée meurtrière préférée.

Cult of Chucky ne devrait pas arriver sur les écrans avant le mois d’octobre 2017, mais il nous tarde déjà de retrouver le frénétique rouquin de plastique.





« Enfermée dans un asile pour les criminels psychotiques depuis quatre ans Nica Pierce (Fiona Dourif) est convaincue à tort d’avoir tué – à la place de Chucky – toute sa famille. Mais quand son psychiatre introduit dans sa thérapie un nouvel outil dans ses cessions de groupe, une poupée à l’innocent sourire très familière, une suite de morts glauques s’abat sur l’asile et Nica commence à se dire qu’elle n’est peut-être pas si folle après tout.

Andy Barclay (Alex Vincent), le nemesis de Chucky devenu adulte (issu du Chucky original), vole au secours de Nica. Mais pour la sauver, il devra triompher de Tiffany (Jennifer Tilly), la fiancée de longue date de Chucky, qui fera tout, quoi qu’il en coûte en termes de dépravation ou de meurtres, pour aider sa poupée maléfique d’amour. »

Notons que la poupée en question sera à nouveau doublée par le charismatique et trouble Brad Dourif, auquel la saga doit indubitablement énormément de son caractère et de son atmosphère.