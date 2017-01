Rogue One : la scène finale du spin-off en version Lego

Les Legos envahissent la toile dans de multiples reconstitutions cinématographiques assez jouissives.

Si vous n’avez pas encore vu Rogue One, premièrement allez le voir au plus vite parce que c’est franchement très très bien, et deuxièmement on préfère vous avertir tout de suite la vidéo spoile allègrement une scène phare du film.

ATTENTION SPOILERS

A quelques semaines de la sortie de Lego Batman, Le Film, la plus ou moins suite de La Grande Aventure Lego, internet regorge de scènes de cinéma et de séries version Lego et il faut avouer que ça rend souvent super bien.

Après celle qui reproduisait le massacre perpétré par Negan dans le season première de la saison 7 deThe Walking Dead, un internaute s’est amusé à reconstituer l’arrivée finale de Dark Vador dans Rogue One à la poursuite des plans de l’Etoile Noire. Jouissif. On vous laisse profiter des presque derniers instants du spin-off de Star Wars.