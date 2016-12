Jessie Eisenberg et Connie Nielsen sont bel et bien confirmés au générique de Justice League

Après la difficile année qu'a connue DC au cinéma, tous les regards se tournent à présent vers 2017 et Justice League. Et c'est avec des yeux plein d'espoir qu'on en découvre toujours un peu plus sur le film.

Parce que, s'il ne fait aucun doute que Justice League marchera quoi qu'il arrive en salles, il n'est pas dit qu'il parvienne à restaurer la confiance du public en Warner et DC. Après les mésaventures BvS et Suicide Squad, c'est tout le DCU qui s'en est trouvé fragilisé, comme l'ont prouvé les mesures drastiques qui ont été prises en haut-lieu pour éviter la catastrophe intégrale. Si Wonder Woman nous fait bien de l'oeil depuis un certain temps et qu'Aquaman va bientôt commencer son tournage, tous les espoirs reposent évidemment sur Justice League qui doit impérativement trouver son public.

Si une nouvelle bande-annonce est prévue dans très peu de temps et que l'on a déjà beaucoup parlé du film, nous en savons finalement peu de choses. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, vu qu'ainsi nous aurons encore quelques surprises au moment de son visionnage et que DC compte probablement là-dessus pour abaisser nos dernières barrières. Cela dit, la promotion n'est pas encore dans sa phase agressive puisque le film n'est pas prévu avant le 15 novembre sur nos écrans, donc il ne faut préjuger de rien.

Par contre, maintenant que le tournage est terminé, Warner vient de distribuer à la presse américaine son Press Kit 2017, dévoilant toutes les productions qui sortiront l'année prochaine, avec évidemment Justice League en bonne position. L'occasion d'en découvrir la fiche technique ainsi que le distribution du film et de voir quels personnages interviendront dans l'histoire. Si l'on retrouve sans surprise Jessie Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor, nous découvrons avec plus d'étonnement que Connie Nielsen sera également présente. Interprète de la mère de Wonder Woman, Hippolyta, elle prendrait donc une part active au récit, des dizaines d'années après son apparition dans la première aventure solo de sa fille. Si les conditions de son implication sont évidemment tenues secrètes pour le moment, plus que jamais, Justice League semble le point de rencontre et le début de l'univers étendu que DC tente d'imposer aux forceps.

Par contre, plus inquiétante, la déclaration du producteur Charles Roven au micro du Hollywood Reporter quant au ton général du film :

"Nous savions que nous faisions quelques chose de très sérieux avec BvS. Maintenant, la cloche a sonné et le ton est résolument plus léger."

Ce qui confirme ce que l'on savait déjà : Après la débâcle de 2016, DC change son fusil d'épaule et s'aventure sur les terres ultra protégées de Marvel. Avec le même succès on l'espère, tout en priant pour que le DCU ne se perde pas en chemin.