The Irishman : Robert De Niro sera peut-être en images de synthèse dans le prochain Martin Scorsese

The Irishman, adapté du roman de Charles Brandt, réunira Robert De Niro, Al Pacino voire Joe Pesci.

La présence de Peter Cushing, alias Grand Moff Tarkin, en images de synthèse dans Rogue One a fait grand bruit. Pourtant, cette technique souvent utilisée par Hollywood pour faire renaitre quelques personnages ne date pas d’hier (comme on vous l’explique ici). Et comme il fallait s’y attendre, elle ne semble pas près de disparaitre. Au contraire, un autre grand réalisateur compte utiliser ces CGI dans son prochain film : Martin Scorsese.

C’est le producteur de The Irishman, Gaston Pavlovich, qui a révélé l’information au site américain CinemaBlend. Dans cette interview, le journaliste lui demande comment ils vont faire pour rajeunir Robert De Niro, ce à quoi Gaston Pavlovich répond :

« Nous avons étudié une technologie absolument incroyable. Il n’y pas besoin de prothèses, ni de maquillages, ils [les acteurs] jouent et cette technologique est capable de les faire vieillir ou rajeunir sans les prothèses. Donc nous avons fait quelques tests et les résultats sont extraordinaires.

Nous avons pu filmer Bob et faire une scène, puis nous avons vu comment faire pour le voir à 20, 40 ou 60 ans. Donc nous espérons pouvoir s’en servir pour The Irishman. Imaginez-vous De Niro dans Le Parrain II, et bien c’est à peu près ce que vous pourrez revoir. »

Si le résultat est vraiment concluant, et apparemment c’est le cas, on peut donc imaginer que d’autres acteurs se verront rajeunir pour le besoin de plusieurs scènes comme Al Pacino, Bobby Cannavale ou encore Harvey Keitel.

The Irishman, le projet cinématographique tant attendu de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino au casting, racontera l’histoire du tueur à gage Frank Sheeran surnommé The Irishman. Le film sera basé sur la biographie de Sheeran I heard you paint houses de Charles Brandt. La sortie du film est prévue pour 2018.