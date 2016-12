Six nouvelles affiches fun pour Lego Batman, Le Film

Batman s'affiche avec Batgirl et le Joker.

Il y a quelques jours on découvrait qui se chargerait des voix françaises de certains personnages de Lego Batman, Le Film. Rayane Bensetti sera Robin, Natto sera Barbara Gordon mais franchement, qui aurait pu deviner que la voix d'Alfred Pennyworth serait celle de... Stéphane Bern !

Bref, tout ça pour dire que le film arrive sur nos écrans dans seulement deux mois. De façon tout à fait logique, la promotion s’accélère donc encore un peu plus. Après de nombreuses bande-annonces, de nouveaux posters inédits ont été publiés par la production. Six pour être précis, chacun mettant en scène un personnage qu’on retrouvera dans le film dérivé de La Grande Aventure Lego.

On vous laisse découvrir les affiches justes en-dessous du synopsis officiel. Le film sortira en France le 8 février prochain :



« Avec l’esprit irrévérencieux et fun qui a fait de La grande aventure Lego un succès mondial, celui qui se décrit lui-même comme le premier rôle du film – Lego Batman – devient la vedette de sa propre aventure sur grand écran : Lego Batman, Le film. D’importants changements s’annoncent pour Gotham, et s’il veut sauver la ville du Joker, Batman devra abandonner son côté justicier solitaire, essayer de travailler en équipe et peut-être, juste peut-être, apprendre à sourire. »