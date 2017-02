Le réalisateur de LEGO Batman pourrait s'occuper d'un film sur Nightwing

Alors qu'on espère toujours que le DCU se sorte rapidement de ses problèmes existentiels, on ne peut pas lui reprocher de se laisser aller face à l'ampleur de la catastrophe. Au contraire, Warner et DC sont plus actifs que jamais et c'est tant mieux.

Il y a pourtant encore un aspect du DCU qui n'a pas été abordé mais qui est cependant sur toutes les lèvres : le cas Robin. L'acolyte du Batman n'est effectivement encore jamais apparu dans aucun film de l'univers étendu qui est en train de se construire, même s'il a été évoqué plusieurs fois. On se rappelle encore du costume couvert de tags de BvS ou encore de la mention de la mort du personnage dans Suicide Squad, ce qui nous laissait penser que l'on parlait d'une de ses incarnations précises, Jason Todd.

Cependant, comme c'est un peu le bordel dans la timeline et que le studio semble la construire en temps réel, nous n'avons pas d'autre indication. Mais il est évident qu'à un moment donné, Robin fera son apparition, n'en déplaise à certains. Cela dit, le DCU semble emprunter un chemin de traverse puisque plutôt de se confronter au problème de manière frontale, il semblerait qu'il aborde la question via Nightwing. En effet, le site heat Vision vient de révéler que Chris McKay, le réalisateur du récent LEGO Batman serait en pleines négociations pour réaliser Nightwing, un film live sur la carrière solo de Dick Grayson.

Evidemment tout cela reste encore une rumeur et va demander une sérieuse confirmation avant que l'on s'emballe mais un tel film serait une excellente nouvelle, puisque cette version du personnage n'a encore jamais été traitée au cinéma. On rappelle qu'en effet Nightwing est né au moment où Dick Grayson s'est émancipé de l'influence de Bruce Wayne pour devenir un justicier à part entière, laissant à d'autres le soin de porter le costume de Robin. Après, où et quand cela se passera dans la timeline du DCU, c'est encore un mystère.