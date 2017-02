Le réalisateur Chris McKay nous dit pourquoi il faut un film sur Nightwing

Il y a 3 jours, nous parlions de la rumeur qui voudrait que le réalisateur de LEGO Batman préparerait actuellement un film live sur Nightwing. Et apparemment, c'est plus qu'une rumeur.

Nous vivons quand même dans un monde étrange où LEGO Batman défonce tout au box-office et où Suicide Squad remporte un Oscar. On ne va pas encore en rajouter une couche mais tout cela nous fait quand même méchamment penser que nous sommes entrés dans un univers parallèle depuis que Donald Trump est président. Cela dit, tant mieux pour nous quelque part, nous allons de surprise en surprise et comme ça, on est sûr d'avoir toujours quelque chose à écrire, et donc du boulot. Par les temps qui courent, on ne va clairement pas s'en plaindre.

Cela dit, le DCU est toujours dans une sacrée panade et on espère qu'il redressera bientôt la tête. Alors que c'est le gros bordel de The Batman semble enfin se calmer (jusqu'à la prochaine fois), nous avons appris il y a quelques jours que DC et Warner avaient déjà prévu la suite de leur univers étendu avec probablement un film Nightwing réalisé par Chris McKay, le metteur en scène de LEGO Batman justement. Une annonce qui n'avait pas dépassé le stade de la rumeur mais qui semble prendre de plus en plus corps à mesure que les jours défilent.

En effet, Chris McKay vient de confier au micro du podcast Shanlian on Batman les raisons qui le poussaient à croire que Nightwing méritait un long-métrage, et on peut dire que ça se tient :

"A mon sens, Bruce Wayne est un privilégié et je pense que c'est ce qui le rend plus austère et furieux. Il s'est fait tout seul à mesure qu'il devenait ce pourquoi on l'aime... Dick Grayson n'a pas eu le même parcours. Il vient d'une famille de forains. Des gens pauvres et qui se sont faits tout seul. Ce sont des gens du spectacle. Des gymnastes, des gens qui vivent sur l'instant et cela nous informe sur son attitude.

C'est un personnage qui me fascine, parce qu'il a vécu exactement les mêmes choses que Batman, il a les mêmes démons que lui et, d'un point de vue de la société, il a été adopté par le style de vie de Bruce Wayne. Mais il ne vient pas de là. C'est un gars avec toutes ces choses négatives, et peut-être même encore plus, et pourtant il reste, il est toujours là. Voilà pourquoi j'aime Dick Grayson et pourquoi je pense qu'il faut un film sur Nightwing."

Alors, pour ceux qui ne connaitraient pas encore Nightwing, rappelons qu'il s'agit du premier Robin, Dick Grayson, qui, une fois adulte, s'est émancipé de Batman pour devenir lui aussi un justicier indépendant, Nightwing, et qu'il a choisi de rester à Gotham pour épauler le Dark Knight à l'occasion, même si les rapports entre eux restent bien tendus. Donc, oui, il y a largement de quoi faire un film sur lui, encore plus s'il s'inscrit dans la lignée du DCU où Jason Todd s'est fait tuer par le Joker, ce qui nous préparerait à une adaptation de l'arc Hush, ce qui serait sacrément cool.