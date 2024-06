Zorro : un teaser qui sent la justice et la bagarre pour la série avec Jean Dujardin

Jean Dujardin enfile le masque dans le teaser de la série Zorro à la sauce française par Paramount+ et France TV.

Alors que Pierre Niney incarnera très bientôt Le Comte de Monte-Cristo au cinéma, Jean Dujardin aussi sera dans une adaptation d’un héros masqué de cape et d’épée dans le Zorro de Paramount+ et France TV. Douglas Fairbanks, le Zorro originel dans le film de 1924, Alain Delon en 1975 ou Antonio Banderas dans Le Masque de Zorro de 1998 et La Légende de Zorro de 2005, une lignée de comédien de renom a déjà enfilé le mythique masque.

Jean Dujardin risque d’avoir donc un certain poids sur le nez, tant l’héritage du rôle est lourd à porter. En tout cas, le costume ne semble pas trop le déranger dans le tout premier teaser de la série Zorro version 2024.

Zorro le rouillé

La série réalisée par Benjamin Charbit (Problemos, Gagarine) et Noé Debré (Le Dernier des Juifs), avec son Don Diego de la Vega qui a pris de l’âge et qui s’est rouillé avec le temps, semble bien plus lorgner vers l’humour que l’aventure épique. Vu son talent comique, (OSS 117, Brice de Nice, Un gars, une fille), l’acteur ne devrait pas avoir de mal à interpréter ce justicier à la retraite écourtée. Cela dit, la série ne devrait pas délaisser l’action pour autant, à l’image de la rixe entre Zorro et des malfrats.

Entre les décors et l’ambiance esthétique générale, la série a l’air en tout cas solide. Il faut dire que le budget (plus de 23 millions selon certaines sources) alloué par Paramount+ et France TV était assez confortable, et on pouvait au moins espérer une bonne tenue pour nous plonger pleinement dans ce Los Angeles de 1821.

Comment est votre galop?

Pour rappel, ce Zorro est devenu maire de la vile de Los Angeles et doit faire face à l’avidité de Don Emmanuel (Eric Elmosnino), un homme d’affaires local, trop puissant pour qu’un simple élu lui tienne tête. Reprenant le costume déposé 20 ans auparavant Don Diego devra jongler entre sa vie politique, sa vie de justicier, mais aussi avec sa vie amoureuse avec sa femme Gabriella (Audrey Dana).

Pour voir la série qui comporte aussi dans son casting André Dussolier, Grégory Gadebois, Salvatore Ficarra, il faudra attendre le 6 septembre sur Paramount+. La série sera ensuite diffusée à une date ultérieure sur France Télévisions.