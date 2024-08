La série YOU est revenue en 2023 avec une quatrième saison sur Netflix, mais qu’en est-il de la cinquième ?

Après les mésaventures de Dexter Morgan, un autre tueur en série au faux capital sympathie s’est imposé sur le petit écran, cette fois sur Netflix. Il s’agit du glaçant Joe Goldberg incarné par Penn Badgley, qui, on l’espère, aura droit à une fin plus réussie que celle du psychopathe de Michael C. Hall.

Dans cet article, vous trouverez les dernières informations concernant la date de sortie possible, le casting, l’histoire et le tournage de la saison 5 de la série YOU, la série Netflix chapeautée par Greg Berlanti et Sera Gamble.



À lire aussi Notre critique de la saison 4 de You

Attention : spoilers sur la saison 4 !

Hitman chevelu

Y aura-t-il une saison 5 de YOU ?

Après quatre saisons ayant connu un certain succès avec une communauté de fans grandissante, il y avait peu de chances (risques ?) que la série ne continue pas. Au micro de The Hollywood Reporter, la co-créatrice de la série Sera Gamble avait dans un premier temps évoqué l’avenir, et la potentielle fin, de YOU :

« Nous avons une idée pour la saison 5 qui nous passionne. Il n’a jamais été dans l’intention de quiconque de ruiner le sujet en tirant sur la corde. Quand nous aurons fini, nous aurons fini. Même dans les premières conversations avec Penn, l’idée n’était pas de sortir des épisodes à l’infini, mais d’avoir le sentiment que nous avons tout raconté et fait le tour de l’histoire.«

Quand tu penses à ta maigre retraire de tueur en série

C’est finalement en mars 2023, quelques jours après la diffusion de la seconde partie de la saison 4, que Netflix a officialisé le renouvellement de You pour une cinquième et dernière saison.

The last chapter of Joe's story.@YouNetflix has been renewed for a fifth and final season — coming in 2024. More info here:https://t.co/xQYuiaF7yG — Netflix Tudum (@NetflixTudum) March 24, 2023

De quoi parlera la saison 5 de YOU ?

Comme annoncé, la saison 5 de You mettra un terme à l’histoire de Joe Goldberg, qui est retourné à New York à l’issue de la saison 4, abandonnant donc son nom d’emprunt, Jonathan Moore, et son job de professeur universitaire à Londres. Il a désormais retrouvé son travail à la librairie, et est toujours accompagné de Kate, sa petite amie qui est au courant de ses penchants morbides, mais dit l’accepter tel qu’il est. Après avoir reconnu qu’il souffrait d’un trouble dissociatif de l’identité, Joe semble avoir pleinement embrassé sa nature violente, mais son passé devrait fatalement le rattraper.

Peut-être que Kate finira par comprendre la dangerosité de son Roméo, surtout avec l’arrivée d’une nouvelle jolie jeune femme dans le quotidien de celui-ci. L’autre élément perturbateur de cette saison 5 sera sans doute le retour de Marienne, que Joe pense morte. Celle-ci aurait un gros avantage sur lui si elle se mettait en tête d’organiser sa chute dans l’ombre. À moins que ce soit la famille de Kate qui s’en mêle, si on s’appuie sur les dernières annonces de casting. Quant au destin du personnage, il pourrait très bien se suicider (comme il a voulu le faire dans la saison 4), se retrouver ENFIN face à la justice, comme Penn Badgley en a d’ailleurs émit le souhait, partir en cavale ou être assassiné à son tour.



À l’occasion de l’événement TUDUM de Netflix en juin 2023, l’acteur Penn Badgley a teasé un final épique.

Penn Badgley just gave #TUDUM a super-early tease about what fans can expect in the final season of YOU! pic.twitter.com/moLWHYHbG9 — YOU (@YouNetflix) June 17, 2023

Que sait-on sur le casting de la saison 5 de YOU ?

À l’évidence, Penn Badgley continuera d’incarner Joe Goldberg (sauf s’il y a un retournement de situation exceptionnel). Quant aux visages déjà connus, on peut miser sur le retour de :

Charlotte Ritchie (Kate)

Tilly Keeper (Lady Phoebe)

Lukas Gage (Adam)

(Adam) Amy-Leigh Hickman (Nadia)

En revanche, plusieurs interprètes de personnages officiellement décédés pourraient toujours apparaitre dans des flashbacks ou des hallucinations, à l’instar d’Ed Speleers (Rhys). Tati Gabrielle (Marienne), sera certainement de la partie elle aussi, puisque son personnage sait que Joe est un meurtrier, et que l’actrice a été aperçue sur le tournage de la saison 5 (argument imparable).

Tati Gabrielle has been spotted on the set of "YOU" season 5 👀https://t.co/D6ZAZE69T1 pic.twitter.com/NuDIy9OxBs — What's on Netflix (@whatonnetflix) May 8, 2024

L’acteur Griffin Matthews et les actrices Anna Camp et Madeline Brewer rejoindront le casting de la saison 5 de You en tant que personnages réguliers. Griffin Matthews jouera Teddy Lockwood, décrit comme le beau-frère sarcastique, mais fidèle de Joe Goldberg, tandis qu’Anna Camp tiendra un double rôle : Raegan et Maddie Lockwood, les sœurs jumelles de Kate.



Quant à Madeline Brewer, elle jouera un personnage prénommé Bronte, décrite comme une dramaturge énigmatique et libre d’esprit qui vient travailler dans la librairie de Joe. Tous deux se rapprocheront grâce à la littérature et à leur deuil respectif. Elle commencera à le rendre nostalgique de « l’ancien lui », le poussant ainsi à remettre en question toute sa vie et probablement à franchir une nouvelle fois la ligne rouge.



Madeline Brewer will join Penn Badgley in Season 5 of YOU.



Brewer plays Bronte, an enigmatic and free-spirited playwright who comes to work for Joe at his bookstore. As the two connect over literature and loss, she stokes in him a nostalgia for his former self, causing him to… pic.twitter.com/eMzLWJKsDC — Netflix (@netflix) March 8, 2024

Que sait-on sur le tournage de la saison 5 de YOU ?

Comme relayé par Netflix sur les réseaux sociaux, le tournage de la saison 5 de You a commencé fin mars 2024 à New York et s’est terminé à la mi-août.

Regardez qui on a croisé à New York…



Le tournage de la dernière saison de YOU est en cours. pic.twitter.com/pDPqViAf6l — Netflix France (@NetflixFR) March 26, 2024

Joe a un message pour vous.



Le tournage de la saison finale de YOU est terminé. pic.twitter.com/wTEbayD63y — Netflix France (@NetflixFR) August 16, 2024

Quelle est la date de sortie possible de la saison 5 de You ?

Pour l’instant, aucune date précise n’a été annoncée. Au moment du renouvellement, il était question d’une diffusion courant 2024, mais le tournage étant terminé depuis août 2024 seulement, il est peu probable que cette saison 5 arrive d’ici la fin de l’année. On peut donc parier sur une sortie fin 2024, début 2025, au plus tôt.

Où sera diffusée la saison 5 de You ?

À moins qu’Elon Musk ou Disney rachète Netflix d’ici là, la saison 5 de You sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix, comme les trois précédentes saisons (la première étant d’abord passée sur la chaîne américaine Lifetime).