Welcome to Derry : Pennywise prépare son retour dans un premier teaser sanglant

Après The Flash, Andrés Muschietti est de retour dans l’univers de Ça avec la série Welcome to Derry sur les origines de notre clown tueur préféré.

Si Andrés Muschietti nous avait déjà comblé en matière de visions d’horreur dès 2023 avec The Flash (les bébés qui tombent du ciel au ralenti et en CGI, souvenez-vous), il s’apprête à revenir dès l’année prochaine avec un nouveau monstre : Welcome To Derry. Cette série, dans la droite lignée de ses deux adaptations de Stephen King au cinéma, semble l’occasion en or pour le cinéaste de se refaire une santé après le crash monumental de The Flash, tant niveau critique qu’au box-office.

En effet, il a réalisé quatre des neuf épisodes annoncés, dont le pilote, accompagné des showrunners Jason Fuchs (scénariste et producteur des deux films Ça) et Brad Caleb Kan, et de sa sœur Barbara Muschietti. Si le projet est annoncé depuis deux ans et demi, que le casting est tombé dès début 2023, HBO vient seulement de dévoiler le premier teaser de ce Welcome to Derry, désormais datée pour 2025, et alors que HBO Max est enfin arrivé en France.

A lire aussi Notre critique de Ça : Chapitre 2

New teaser for the ‘IT’ prequel series ‘WELCOME TO DERRY’



Releasing in 2025 on HBO. pic.twitter.com/0THXIovfJN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2024

Retour de l’horreur à Derry

Pas de chance pour les fans, nous n’avons le droit qu’à six secondes qui filent à toute allure dans ce teaser puisqu’il est inclus dans le trailer évènement de HBO pour présenter les productions de la fin 2024 et de 2025 (saison 2 de The Last of Us, The Penguin, Dune : Prophecy, saison 3 de The White Lotus…). Toutefois, ces six secondes suffisent à comprendre que le projet s’attachera bel et bien aux origines du clown dans les années 60, avant l’arrivée du « Club des Ratés ».

La peur, voire la terreur, est au centre de ce teaser, qui commence par un plan sur le visage d’un Afro-Américain dans le noir, effrayé. Arrive ensuite cette phrase « This ain’t America » qui signifierait que l’horreur que nous allons voir ne représente pas les États-Unis, mais « Derry », une ville à part, maudite et hantée (vieille rengaine des films d’horreur de Scream à Halloween). Directement après arrive ce que les fans de genre attendaient : du sang, en quantité. Des gros plans de visage apeurés et ensanglantés, des enfants violemment plaqués contre un mur, avec un rouge qui bouffe l’écran. On peut même voir un clin d’œil sûrement méta avec un plan sur un visage d’enfant effrayé devant un écran de cinéma.

Quand tu regardes The Flash pour la première fois

En revanche, chose plutôt étonnante, alors même que la star Bill Skarsgård a finalement confirmé faire partie du projet, celui-ci n’apparaît pas dans ce teaser énigmatique. Malgré tout, le sourire carnassier d’un des enfants à la fin de ce très court teaser évoque bien évidemment Grippe-Sou. Pour le reste du casting, comme reflété dans ce teaser, HBO a décidé de miser à la fois sur des acteurs méconnus du grand public (Stephen Rider, Jovan Adepo, Chris Chalk ou encore Taylour Paige) et quelques gloires des années 90 dont la trop rarissime Madeleine Stowe.

En tout cas, même si ces quelques images ne nous ont pas repus, elles donnent plus qu’envie de découvrir ce prequel des films Ça. Pour retrouver Pennywise et consorts, il va falloir patienter, la seule fenêtre de sortie donnée est 2025 (sans plus de précisions). Et pour ceux qui adorent Bill Skarsgård, l’acteur sera à l’affiche de The Crow dès le 21 août prochain au cinéma.