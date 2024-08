Vendredi 13 : la série a trouvé son showrunner chez une autre série d’horreur très attendue

Crystal Lake, la série spin-off de Vendredi 13 produite par A24, a enfin retrouvé un showrunner chez une autre série d’horreur très attendue.

Est-ce qu’on a encore envie de voir une énième itération de Vendredi 13 ? Hum, peut-être bien que oui… Si la franchise fait évidemment partie des sagas d’horreur les plus prolifiques de l’histoire (douze films, une série entre 1987 et 1990, des romans, des bandes dessinées, plusieurs jeux vidéo…), il faut tout de même rappeler que le dernier long-métrage, le remake de Marcus Nispel, date quand même de 2009. À l’image de son tueur mort-vivant, ce ne serait donc pas une si mauvaise idée de faire revenir une nouvelle fois Jason Voorhees et son univers sur nos écrans.

Et c’est justement ce que la série Crystal Lake a pour objectif de faire. Annoncée en 2022, cette production A24 était censée marquer le grand retour de Vendredi 13, avant que son showrunner Bryan Fuller (Hannibal) ne se sépare du projet. On pensait que le destin de la série allait prendre un tournant dramatique, mais finalement, tout pourrait bien rentrer dans l’ordre. En effet, alors que le réalisateur historique de Vendredi 13 a dit que le nouveau film n’était pas près d’arriver, on a appris que Crystal Lake s’était dégoté un autre showrunner, et pas n’importe qui…

Après le retour de Pennywise, voici bientôt Jason

Vendredi 13, Ça fait envie

Comme l’a révélé IndieWire, le nouveau showrunner de Crystal Lake se nomme donc Brad Kane. Précision importante, ce monsieur est aussi le co-showrunner et producteur exécutif de Welcome to Derry, la série dérivée de Ça prévue pour courant 2025. Dans un communiqué de presse, il s’est dit très motivé pour relancer l’univers Vendredi 13 et ce projet de série :

« Dès l’instant où j’ai vu Jason Voorhees écraser le globe oculaire d’un homme hors de son orbite (en 3D !) à l’âge de 8 ans, j’ai su que mon chemin créatif allait un jour converger vers The Man Behind The Mask. Rien n’a mieux défini mon enfance que de grandir à l’âge d’or du slasher, et rien n’a mieux défini le genre que Vendredi 13. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de contribuer à un chapitre de cette franchise emblématique, en particulier avec des partenaires aussi courageux que Peacock et A24. »

Jason VS Grippe-Sou

Une très bonne nouvelle pour Crystal Lake qui, on l’espère, pourra ainsi réellement se lancer et peut-être donner une seconde (enfin énième) vie à Jason Voorhees, développant l’univers d’une manière un peu différente du reste de la saga. Évidemment, aucune information concernant la période de sortie de la série n’a été révélée, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Affaire à suivre…