Après Vice-Versa 2, la série sur Disney + : premier teaser pour le spin-off des films Pixar 

Alors que Vice-Versa 2 continue de cartonner au cinéma, Disney+ vient de montrer les premières images de sa série dérivée des films : Dream Productions.

Vice-Versa 2 a de grandes chances de rester le plus gros succès au box-office de 2024. Avec ses 1,68 milliard de dollars de recettes, le film réalisé par Kelsey Mann est en tout cas entré dans le top 10 des plus grands succès de l’histoire (hors inflation), en plus d’être le premier de cette catégorie dans le domaine de l’animation.

Le signal est fort pour Pixar, surtout après les résultats très mitigés de ses films originaux (Elementaire) ou de ses spin-offs mal définis (le désastre Buzz L’Eclair). On pourra le regretter sur le plan de l’originalité, d’autant qu’un article d’IGN a révélé à quel point la production de Vice-Versa 2 a été horrible pour ses animateurs.



Mais comme l’avait déjà affirmé Pete Docter, le directeur artistique du studio, Pixar compte de plus en plus sur “des projets capables d’attirer les spectateurs en masse, dont beaucoup seront des suites ou des spin-offs, comme c’était encore le cas récemment.” C’est à cette occasion, en mai 2024, qu’avait été annoncé Dream Productions, un spin-off en mini-série de Vice-Versa, qui vient de montrer ses premières images dans un teaser.

Dream Productions… mais pas que

Présentée en partie comme un faux documentaire à la The Office, Dream Productions promet de se concentrer durant ses quatre épisodes sur la création des rêves de Riley, gérés au sein d’un studio hollywoodien par la réalisatrice Paula Persimmon (Paula Pell).

Visiblement, cette industrie du rêve n’est pas de tout repos, ce qui n’est pas sans ironie au vu de la situation chaotique des coulisses de Pixar. En revanche, on ne saura enlever à cette bande-annonce la qualité de son animation, qui aurait pu être vue à la baisse pour un spin-off dérivé sur Disney+.

L’usine à rêves, la vraie

Par ailleurs, pour ceux qui regretteraient de voir le studio à la lampe se complaire dans les dérivés de ses succès, ce teaser a également présenté l’autre série événement de Pixar à venir : Gagné ou perdu. On y suivra les Pickles, une équipe mixte de softball, qui se prépare à un match important. Pour le coup, la création de Carrie Hobson et Michael Yates vise un peu plus l’originalité, puisque chaque épisode s’attardera, avec un style d’animation qui lui est propre, sur l’un de ses personnages.

Cette variété, qui se ressent dans les quelques images de la bande-annonce, laisse espérer que Pixar saura (enfin) pleinement s’approprier le format sériel, qui lui a jusque-là surtout servi à alimenter le catalogue de Disney+. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre le 11 décembre pour découvrir Dream Productions, et le 19 février 2025 pour jeter un œil à Gagné ou perdu.