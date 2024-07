Umbrella Academy saison 4 : encore une apocalypse pour la bande-annonce du final de la série Netflix

La quatrième et dernière saison de la série Netflix Umbrella Academy s’est dévoilée dans une nouvelle bande-annonce qui fait ses adieux.

Après une première saison qui a réussi à convaincre son monde, Umbrella Academy a peu à peu perdu de sa superbe à chaque nouvelle fournée d’épisodes. Arrivé au bout d’une saison 3 décevante, le signal était clair : il était temps que la série adaptant les comics de Gerard Way et Gabriel Bá s’arrête, et qu’elle le fasse bien.

Heureusement, Netflix et le showrunner Steve Blackman l’ont bien compris. La quatrième saison contant les histoires de Hargreeves sera bel et bien la dernière. A priori, Steve Blackman a essayé de s’émanciper des comics pour proposer aux spectateurs une intrigue 100% inédite, mais au cœur de la série on retrouvera toujours la fin du monde à empêcher, les relations familiales et les embrouilles. Bref, ça restera Umbrella Academy, et on le voit bien dans cette bande-annonce.

Umbrella Academy : It’s the end, my friend

Prévisions météo en vue de cette quatrième saison de la série Netflix : sortez vos parapluies, car des averses de redites sont à prévoir : des pouvoirs incontrôlables, des mystères sans réelle importance, la fin du monde, tout semble être de nouveau en place pour une énième fournée d’épisodes ressemblant à la précédente. Néanmoins, dans cette bande-annonce, on peut déjà constater que les curseurs émotionnels ont l’air poussés un peu plus haut que d’habitude, mais surtout, le niveau des scènes d’actions a l’air aussi plus travaillé.

En effet, cet enjeu de conclusion semble bien peser sur l’ensemble de la série, du moins à travers la bande-annonce. La saison devrait avoir son lot de combat et de séquence plutôt épiques, comme le montre ce Père Noël armé. Si la famille est sans pouvoir à la fin de la saison 3, il est évident que ceux-ci reviendront, comme on peut le voir sur le personnage de Viktor, qui semble même avoir changé de pouvoir entre temps, étrange. On peut aussi apprécier la présence plus grande de Reginald Hargreeves, qui devrait donner lieu à des situations inédites et des interactions intéressantes.

Quand y a plus qu’un mois à attendre avant la sortie

Le casting de base est bien sûr de retour, on retrouvera donc pour composer la famille Hargreeves : Luther (Tom Hopper), Klaus (Robert Sheehan), Five (Aidan Gallagher), Diego (David Castañeda), Vanya (Elliot Page), Allison (Emmy Raver-Lampman) et Reginald (Colm Feore). Nick Offerman, David Cross et Megan Mullaly font partie des nouvelles arrivées de cette nouvelle saison. Les derniers épisodes d’Umbrella Academy seront disponibles à partir du 8 aout sur Netflix.