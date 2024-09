Umbrella Academy : la série Netflix était-elle liée à un autre univers complètement inattendu ?

Certains indices de la série Umbrella Academy sur Netflix montreraient une étonnante connexion avec un autre univers.

« Si tu as ton Eisner Award, en streaming on te regarde« . Un bien bel adage qui semble s’appliquer depuis plusieurs années aux productions des services de streaming. Sandman, Powers, The Walking Dead… Et Umbrella Academy chez Netflix, ont tous été auréolés par la prestigieuse récompense américaine, pendant US des Fauves du Festival de la BD d’Angoulême. Sans doute le logo du prix Eisner sur une couverture attire-t-il suffisamment le regard des producteurs pour lancer une adaptation.

Umbrella Academy a eu droit à quatre saisons de qualité très inégales, dont la dernière se finit avec une scène post-générique nulle dont on se serait bien passé. Elle aura au moins eu la décence de mettre la clé sous la porte avant de devenir une mauvaise blague sans fin (pourquoi ne veux-tu pas mourir Cobra Kai ?). Relecture des X-Men avec une bande d’ados aux super-pouvoirs unis pour protéger le monde, Umbrella Academy vit dans son propre univers. Mais des indices de la série pointeraient vers une connexion avec un autre univers superhéroïque que personne n’aurait pu soupçonner.

Umbrella, sans rapport avec Resident Evil

Il aura suffi d’une seule scène en réalité pour satisfaire cette petite frange de fans qui fantasment depuis plusieurs années sur les liens entre deux univers qui semblent totalement opposés : celui d’Umbrella et celui de Miraculous. De son nom complet Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, la série animée française créée par Thomas Astruc (qui avait travaillé sur Code Lyoko et Totally Spies) met en scène deux jeunes ados, Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste, qui deviennent les héros masqués Ladybug et Chat Noir pour lutter contre le Mal.

Dans une scène du début de la saison 4 d’Umbrella Academy, le patron de Five (Aidan Gallagher) à la CIA mentionne certaines de ses missions passées, dont une connue sous le nom de code « Ladybug ». Bien qu’aucun détail ne soit donné sur cette mission, il se pourrait que celle-ci ait été une mission d’observation pour Five, envoyé à Paris pour surveiller les faits et gestes de Ladybug et Chat Noir. Puis la mission aurait été abandonnée, et Five serait rentré au bercail.

La tournée du Chat Noir

La théorie a beau paraître un peu fumeuse, elle s’appuie sur les similarités relevées par la communauté de fans d’Umbrella et de Miraculous. Tout d’abord, ceux-ci soulignent la similarité sonore entre les sources de pouvoirs des héros : les « marigolds » (les soucis – les fleurs, pas les emmerdes -) dans UA, les « miraculouses » dans Miraculous (bijoux Miraculous en VF). Le Némésis de Ladybug, Papillombre/Monarque est le père d’Adrien, le Chat Noir. Son but est très similaire à celui-ci de Sir Reginald Hargreeves, le milliardaire qui a adopté les enfants d’Umbrella.

Monarque souhaite voler les Miraculous pour rendre la vie à sa défunte épouse, Émilie, tout comme Reginald, qui désire ressusciter sa femme, Abigail. Enfin, le pouvoir « Cataclysme » de Chat Noir serait similaire à celui de Viktor Hargreeves (Eliot Page), soit une immense capacité de destruction.

La théorie d’univers partagé entre Umbrella Academy et Miraculous n’a été bien entendu ni confirmé par les créateurs du comics UA, Gerard Way et Gabriel Bá, ni par Steve Blackman, le showrunner de la série live, ni par Thomas Astruc. Il est probable que ce qui n’était qu’un simple clin d’œil, ou une blague rapide, a pu évoluer en hypothèse soutenue comme toute une communauté de fans.

L’univers d’Umbrella Academy semble enterré pour de bon chez Netflix, puisque même le spin-off Sparrow Academy, annoncé en 2022 a été tout bonnement annulé. Quant à Miraculous, la série animée est bien vivante et est disponible sur les services de replay de TF1 et sur MyCanal.