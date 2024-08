Retour vers le futur

Contrairement aux saisons précédentes qui s’appliquaient à systématiquement reprendre le cours de l’action d’un final à l’autre, une ellipse de plusieurs années sépare ici les évènements de la saison 3 et l’ouverture de la quatrième. Si les derniers épisodes en date n’ont pas exactement brillé par leur adresse ou leur originalité, le cliffhanger sur lequel s’est achevée la salve laissait pour sa part entrevoir quelques perspectives engageantes.

Suite à une énième tentative de prévenir l’apocalypse (leitmotiv rébarbatif duquel il aurait été judicieux de se détacher un jour, mais passons), l’atypique fratrie Hargreeves s’est retrouvée projetée une fois de plus dans les affres d’une réalité alternative. Mais plutôt que d’y faire la rencontre inopinée d’un conglomérat d’alter ego passablement insignifiants, les personnages ont cette fois-ci eu la mauvaise surprise de se découvrir dépossédés de leurs habilités surhumaines.

Trinquons à feu nos partis-pris originaux

De toute évidence, l’idée n’a rien de particulièrement révolutionnaire, et a par ailleurs été employée à de multiples reprises par le genre. Néanmoins, dépouiller ces joyeux lurons d’attributs ayant jusque là définis, voire, régis leur caractérisation laissait enfin augurer une divergence narrative bienvenue — c’est qu’après de trois saisons à tourner vainement autour des mêmes enjeux, la proposition commençait à sérieusement tourner à vide. Enfin… bien mal en a pris au spectateur d’en avoir attendu quelque chose.

Un bref coup d’oeil à l’exploitation plus qu’insipide de la susmentionnée Sparrow Academy suffisait à prouver l’inaptitude de la série à évacuer sa zone de confort pour mieux se renouveler. Ainsi, plutôt que d’assumer l’idée et d’en exploiter le concept jusqu’au bout, cette nouvelle saison ne tarde guère à effectuer un rétropédalage penaud, et rend promptement leurs pouvoirs à ses personnages dès le premier épisode.

C’est vrai que ça aurait été dommage…

Pour 100 balles et un mars

Peut-être l’engagement écologique du jeune Aidan Gallagher (toujours excellent dans le rôle du cynique Five) a poussé les producteurs et scénaristes à emprunter eux aussi des gestes durables. Malheureusement, si le recyclage est effectivement une idée plutôt louable au quotidien, il serait fort appréciable de ne pas trop en abuser en salle d’écriture.

Après non pas deux, mais bien trois saisons passées à réemployer la fin du monde comme moteur principal, voilà qu’un nouveau cataclysme menace à nouveau d’éradiquer l’univers pour de bon, anéantissant au passage tout espoir malavisé d’observer un jour une quelconque versatilité narrative.

À la recherche de l’inspiration perdue

Le constat est affligeant, certes. Mais d’un autre côté, une telle propension à réemployer ad nauseam les mêmes trames dramatiques aurait pu, dans un monde idéal, conférer à la série une forme de pérennité. Que nenni ! Après tout, pourquoi se contenter d’être médiocre et de ne faire les choses qu’à moitié si l’on peut pousser le vice jusqu’à l’indigence ? Aussi, l’unique constante dont profite la série repose sur son incroyable incapacité à ne jamais respecter son propre canon.

Puisqu’il semble inutile de palabrer plus que de raison sur la question, autant aller droit au but : cette nouvelle saison est un sommet d’incohérence digne d’une production CW. Peut-être un public particulièrement conciliant sera enclin à souligner que Steve Blackman et compagnie daignent enfin apporter quelques éléments de réponses aux divers mystères dont l’intrigue était pétrie — les plus significatifs étant bien entendu les circonstances relatives au décès de Ben, l’origine des pouvoirs dont jouissent les protagonistes, ou encore, l’identité nébuleuse du patriarche Reginald Hargreeves.

Mes lèvres sont scellées, bande de merdeux

Malheureusement pour le spectateur, ces différentes résolutions tombent désespérément à plat, trop pauvrement réalisées pour réellement susciter la gratification. Et si ce bâclage en règle ne suffisait pas à rebuter les plus résilients, la saison en elle-même devrait s’en charger assez aisément.

Contrairement à ses trois prédécesseures — lesquelles profitaient chacune d’une dizaine d’épisodes —, cette nouvelle salve s’est vue passablement amputer dans sa longueur. Mais malgré cela, le rythme avec lequel se déroule péniblement chaque nouvelle péripétie confère à l’ensemble une pesanteur difficilement supportable.

Oh no

Par souci de préserver l’éventuel téméraire qui aurait envie de découvrir la chose, on s’abstiendra de trop entrer dans le détail. Disons simplement que les scénaristes, manifestement en mal d’inspiration, ont jugé plus utile de multiplier les raccourcis narratifs et autres deus ex machina pour mener le récit à son terminus que d’élaborer une histoire un tant soit peu engageante.

Le cas échéant, il aurait éventuellement été possible de s’acquitter de tout cet étalage de faiblesse scénaristique, mais là encore : toujours pas. Non seulement le concept est plus bancal que le sourire d’Emmanuel Macron lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, mais son exécution joue plus souvent les arlésiennes qu’autre chose.

Le scénario, allégorie

« Mais t’es où ? Pas là, mais t’es pas là, mais t’es où ? »

N’y allons pas par quatre chemins : ce n’est guère pour son apport au paysage sériel que le spectateur rempile à chaque nouvelle saison. Non, c’est plutôt qu’en 2019, les premiers épisodes ont fort habilement assuré l’attachement des abonnés Netflix à la petite bande Parapluie.

On en conviendra, certains sont plus aimables que leurs consorts (la légende raconte que l’on cherche toujours ce qu’apporte le personnage de Luther à la fratrie). Néanmoins, les interprétations toujours savamment maîtrisées des différents comédiens ont toujours suffi à combler la plupart des manquements scénaristiques.

Quand on te raconte ce que va devenir ton personnage

Ce postulat à l’esprit, ces nouveaux épisodes surprennent par leur incroyable capacité à jeter la caractérisation de ses héros par la fenêtre. Certes, le travail avait été bien entamé lors de la saison précédente, laquelle réduisait notamment les personnages d’Allison et Ben à de vulgaires antagonistes cabotins. Si ces déconvenues étaient déjà fâcheuses en 2022, elles sont ici poussées à leur paroxysme tant la série s’est appliquée à diligemment trucider chacun de ses protagonistes.

Il y a quelque chose de foncièrement irritant à voir ce parterre de très bons comédiens embourbés jusqu’au cou dans un amas de scènes aussi calamiteuses (allez, sans contexte aucun, la réplique « pour moi, on est censé être ensemble ; moi avec mes tentacules, toi le miracle sorti d’un calmar » existe, et le pire, c’est qu’elle est à prendre au premier degré). Même le personnage de Five, lequel avait été relativement épargné jusque là, se retrouve aux prises d’un arc narratif plus que douteux… pour le dire poliment.

La vie de ma mère je me contiens parce que la vie de ma mère je suis en train de me contenir

Le fait est qu’avec une écriture pareille, même les meilleures partitions des différents interprètes n’ont guère le loisir de briller à leur juste valeur. Plus qu’une certaine frustration, c’est surtout un sentiment d’aigreur que suscitent ces nouveaux épisodes ; pas tant pour leur qualité plus très approximative que par leur finalité. Aussi, la note sur laquelle s’achève la série (que l’on ne commentera pas, même si ce n’est pas l’envie qui manque) laisse un goût particulièrement amer dans la bouche de ses amateurs rescapés.

La saison précédente s’était pourtant attachée à poser la barre à même le sol ; mais contre toute attente, Umbrella Academy est parvenue à se saisir d’une pelle et creuser par dessous.

Umbrella Academy saison 4 est disponible en intégralité sur Netflix depuis le 8 août 2024 en France